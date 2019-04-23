三星Galaxy Watch Active体验：1599元，更小巧时尚的设计

三星是不多的几家多年来坚持对智能手表进行更新的「大厂」之一，目前在售的设备也不少，包括去年和Galaxy Note9一同发布的Galaxy Watch、早些时候发布的 Gear Sport 和Gear S3以及本篇文章的主角Galaxy Watch Active。

Galaxy Watch Active是和Galaxy S10系列手机一同发布的，型号是SM-R500，搭载了One UI 1.0，依旧是基于三星自家的Tizen系统（和三星其它智能手表一样）。有趣的是，Galaxy Watch Active的售价仅有1599元，比Galaxy Watch便宜了接近1000元，差不多是Apple Watch S4入门版的一半。

在这个相对低廉的定价下，Galaxy Watch Active的表现如何？是否值得选购？下面我们就来聊聊。

更加小巧时尚的设计

在Galaxy Watch Active之前，三星的智能手表多数是硬朗、户外的风格，Galaxy Watch Active则完全不同。

Galaxy Watch Active依旧采用了圆形表盘设计，不过去掉了之前产品上标志性的可旋转外框，手表正面用一块完整的边缘做了2.5D打磨的玻璃盖板所覆盖，视觉元素被大大简化。

在尺寸上，Galaxy Watch Active只提供了40mm的「小号」可选，表体的厚度为10.5毫米，重量只有25克，相当轻巧。

Galaxy Watch Active的外壳为铝合金，有黑、银、粉、青四个颜色可选，我们手上这款银色版的表面采用了亮面处理，搭上亮色的表带，很有时尚感。

在Galaxy Watch Active的侧面，可以看到两颗实体按键，其中靠上的一颗是返回键，下面的一颗是主页（也就是回到表盘界面）键。在表盘界面下，单击这颗按键还可以呼出所有app，双击呼出Bixby（可以改成其它功能），长按可以选择关机或调整屏幕灵敏度。

全面的功能，无线共享充电

虽然体积小巧，不过Galaxy Watch Active的配置并没有什么缩水，心率计、气压计、GPS等该有的东西一个都没少，支持5ATM防水。

功能部分，计步、卡路里计算、心率监测、睡眠记录、运动模式监测（可以自动监测运动状态并进行记录）等功能也全都在，配合手表和手机上的三星健康app可以实现接近专业运动手表的体验。

此外，Galaxy Watch Active还提供了一个压力检测功能，可以通过测量心率和运动状态，在检测到压力过大时提醒佩戴者休息。

需要提醒的是，虽然Galaxy Watch Active内置了NFC和Knox，不过目前国内并没有开通NFC支付（之后可能会通过更新加入），好在Tizen的应用商店里直接提供了支付宝app，设置好之后可以使用支付宝扫码支付功能。

Galaxy Watch Active的电池容量为236mAh，这个容量并不算大。在我日常的使用中，Galaxy Watch Active的电池可以坚持两天左右，重度用可能需要一天一充，属于比较常规的水准。

好消息是，Galaxy Watch Active的充电非常方便，随机附送的无线充电器具备磁吸功能，可以方便地固定手表充电，充电时长2小时左右。

如果你使用的是Galaxy S10系列的话，还可以在通过有线对手机充电的同时，用手机给手表进行无线共享充电，出差时可以省掉带手表充电器的麻烦。

需要提醒的是，由于Galaxy Watch Active的体积较小，加上手机和手表的后盖都比较滑，因此在使用无线共享充电时，需要放准位置（大致是手表边缘顶到手机后盖的SAMSUNG logo边缘）且处在一个比较平的平面，避免因为意外的滑动导致无线充电暂停。

操作体验

如果你已经使用过三星其它采用了Tizen系统的手表，在使用Galaxy Watch Active时完全不会有陌生的感觉，当然除了没有机械滚轮来选择项目，需要更多地使用触摸屏操作。

点亮屏幕后，Galaxy Watch Active自然是显示表盘，系统预装了十几种样式，应用商店里还可以下载更多的表盘，应该足够满足各种需求了。默认状态下，Galaxy Watch Active会开启抬手亮屏，设置里可以设置「表盘始终开启」，打开后手表会以稍低的亮度一直显示时间。

在手表屏幕上从左向右滑，可以查看通知，短信通知可以直接通过预置的回复词或者语音转文字的方式直接进行回复，非要给自己添堵的话，也可以在手表上使用手写输入。如果希望在手机上处理通知，可以在通知界面选择在「在手机上显示」，这时候打开手机，手机会直接跳到对应的app中。

在手表屏幕上从右向左滑，可以调出需要的快捷小组件，比如查看天气、日历和闹钟，测量心率，选择运动模式开始健身。

在手表屏幕上从上往下滑动，可以调出快捷开关，飞行模式、定位服务、屏幕亮度、振动等常见设置都可以直接在这里处理。

按一下手表侧面下方的按键，可以打开Galaxy Watch Active的app列表界面，Tizen系统的第三方手表app不算多，个人感觉目前最具实用性的app就是支付宝扫码付款了。

小巧时尚的全功能智能手表

和三星之前几年的智能手表不同，Galaxy Watch Active并不是一个严格意义上的「升级版」，而是更像一个更加小巧和「文艺」的Galaxy Watch。

如果你正在使用安卓手机（特别是三星手机），想要买一款功能全面同时又比较小巧、外观接近传统手表的智能手表，1599元的Galaxy Watch Active是一个性价比颇高的选择。