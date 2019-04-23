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小米米家直流变频落地扇1X发布：自然软风、299元

2019-4-23 15:22:04来源：IT之家作者：恒锦/实习责编：恒锦/实习评论：

IT之家4月23日消息 小米在今天的发布会上正式发布了米家直流变频落地扇1X，其内置了小爱同学，同时集成了自然风曲线算法，其售价为299元。

根据小米的官方介绍，米家直流变频落地扇1X采用了自然风曲线算法，其相较于机械硬风，空气扰动范围宽广，风感柔和，具备阵风习习的自然感受。并且内置了小爱同学，能够进行语音控制，一句话就能摆头换档。同时还具备100档无级变速以及超静低音等特点。

米家直流变频落地扇1X将于4月24日上午10点全渠道开售，售价为299元。

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关键词：米家电扇

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