小米米家直流变频落地扇1X发布：自然软风、299元

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IT之家4月23日消息 小米在今天的发布会上正式发布了米家直流变频落地扇1X，其内置了小爱同学，同时集成了自然风曲线算法，其售价为299元。
根据小米的官方介绍，米家直流变频落地扇1X采用了自然风曲线算法，其相较于机械硬风，空气扰动范围宽广，风感柔和，具备阵风习习的自然感受。并且内置了小爱同学，能够进行语音控制，一句话就能摆头换档。同时还具备100档无级变速以及超静低音等特点。
米家直流变频落地扇1X将于4月24日上午10点全渠道开售，售价为299元。
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