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工信部：将大力推进氢能、燃料电池汽车产业创新发展

2019-4-23 16:46:56来源：新浪科技作者：-责编：浮生评论：

北京时间4月23日下午消息，国务院新闻办今日下午召开新闻发布会，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍了2019年一季度工业通信业发展情况，并回答记者提问。

工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌在发布会上表示，氢燃料电池汽车和采用锂电池的纯电动汽车都是新能源汽车的重要技术路线。从技术特点及发展趋势看，纯电动汽车更适用于城市、短途、乘用车等领域，而氢燃料电池汽车更适用于长途、大型、商用车等领域。我们认为氢燃料电池汽车将与纯电动汽车长期并存互补，共同满足交通运输和人们的出行需要。

从目前看，氢燃料电池汽车的产业化进程明显要晚于纯电动汽车。我国氢燃料电池汽车在基础材料、关键零部件、系统集成等方面与国际先进水平还存在差距，整车成本较高，氢能基础设施建设也相对滞后。氢燃料电池汽车的发展不仅是一个技术问题，还依赖于整体氢能产业链的发展及相关的政策、标准、法规的不断优化完善，某种程度上比电动汽车的推广难度可能还要大。

下一步，我们将进一步加大工作力度，联合有关部门开展示范运行，破解氢燃料电池汽车产业化、商业化难题，大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业的创新发展。

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关键词：氢能新能源汽车燃料电池

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