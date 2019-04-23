因盗用图片，安居客诉贝壳找房不正当竞争索赔9000万元

58同城旗下品牌安居客已发起诉讼申请，指出贝壳找房网运营方天津小屋信息科技有限公司、贝壳找房(北京)科技有限公司盗用安居客网站房源、周边配套等图片涉不正当竞争行为，对安居客商业利益造成损害。目前，北京知识产权法院已正式受理安居客诉贝壳找房网不正当竞争一案。

据悉，针对贝壳找房网的侵权行为，58同城旗下品牌安居客请求法院判令：“贝壳找房网立即停止侵权行为，即停止扒取和在贝壳找房网PC及移动端（含APP及WAP端）使用安居客的图片，赔偿经济损失9000万元人民币，并于贝壳找房网（ke.com）及其WAP站、APP首页显著位置连续三十天刊登声明道歉，澄清事实消除不良影响。”

58同城方面表示，2018年7月，安居客发现贝壳找房网新房板块的楼盘信息中大量盗用安居客网站中图片，大部分图片被抹除安居客水印并加上贝壳找房水印，少部分仍保留安居客水印。为避免侵权行为曝光，贝壳找房网还对相关楼盘地址及图片不定时进行动态调整、删除原告拥有著作权图片的权属信息。经安居客方初步核实，其扒取图片数量约为6万余张。

58同城旗下品牌安居客表示，在经营活动中，同业竞争者应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。而贝壳找房网与安居客属于同业竞争关系，其大量扒取图片并进行商业性使用的行为严重损害了公平、公正的市场竞争秩序和规则，已对安居客构成不正当竞争。