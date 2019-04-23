QuestMobile：短视频增长开始乏力，行业红利期已过

4月23日消息，QuestMobile发布的《中国移动互联网2019春季大报告》显示，短视频行业在飞速奔跑突破8亿大关后，增长开始乏力，行业红利期已过。

报告显示，2019年3月，短视频行业月活跃用户规模达到8亿，同比增长42.2%，环比下滑2.4%。2019年2月，短视频行业月活跃用户规模为8.2亿，首次突破8亿大关。

从整个泛娱乐领域来看，移动视频行业用户规模接近11亿，增速进一步放缓，行业渗透率高达96%，已经成为典型的存量市场。短视频继续带动着整个移动视频行业的时长占比的增长，今年第一季度较去年同期增长21.3%，

报告显示，2019年3月，短视频行业月人均使用时长为22小时，去年同期为17.6小时。用户月人均打开短视频App的个数从去年的1.5个涨至1.7个，这说明用户还在多个平台之间徘徊，行业竞争依然激烈。

目前短视频领域有四大阵营，分别是头条系、快手、百度系和腾讯系。其中，头条系还是该领域的老大，2019年3月，头条系去重后用户规模超过5亿，快手增长至3.6亿，百度借春节营销活动跻身亿级俱乐部，腾讯系去重后用户规模达到8267万，较去年同期的690万增长1098%。

在整个短视频行业增长放缓，竞争加剧的大环境下，短视频平台应该从哪些领域发掘新用户？报告显示，下沉市场、大龄人群还有很大发展空间。

2019年3月短视频行业新安装用户达到9274万，其中60%来自三线及以下城市，三线城市占比最高，达到24.2%；四线城市和五线及以下城市占比分别为19.3%、13.3%，远高于一线城市的6.9%。

相较去年同期，今年3月更多大龄用户加入短视频大军，31-35岁人群占比最高，达到23.8%；36-40岁占比13.3%，41-45岁占比9.8%，46岁以上占比9.6%，这个群体也是同比增长最快的。