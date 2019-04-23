工信部：进一步优化资费套餐，严查资费营销违规行为

北京时间4月23日下午消息，国务院新闻办今日下午召开新闻发布会，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍了2019年一季度工业通信业发展情况，并回答记者提问。

新闻发言人、信息通信发展司司长闻库表示，2019年，工信部将按照《政府工作报告》有关部署，继续联合国资委开展专项行动。重点围绕着“双G双提、同网同速、精准降费”三大目标来推进网络提速降费。

主要举措包括：一是加快千兆网建设。不论是固定网络还是移动网络，大力推动千兆网络，准备在超过300个城市部署千兆宽带网络，争取网络用户覆盖能力达到2000万。刚才我们提到5G，5G其中一个优点就是能够达到千兆，这样无论固定网还是移动网，我们都能够提供千兆能力。

二是组织新一轮电信普通服务试点推动工作，推动行政村的4G和光纤覆盖率双双超过98%。

三是着力提升远程教育、远程医疗网络能力。联合教育部开展学校联网攻坚行动，实现全国中小学宽带网络接入率达到97%以上，具备百兆接入能力。结合远程医疗的需求，面向县级以上医院和医联体逐步推动专网覆盖。

四是推动开展精准降费。确保完成政府工作报告当中提出的“中小企业宽带资费降低15%”，“移动流量平均资费降低20%以上”，这两个量化指标基础上，进一步推动电信企业面向脱贫攻坚和粤港澳大湾区建设精准施策，推出更多更优惠的特色产品。

五是推动规范套餐设置。要求电信企业进一步优化精简资费套餐，严查企业资费营销违规行为，2019年在售套餐数量较2018年底减少15%。

六是完善政策支持。推动地方政府在规划统筹、宽带进入、信息技能培训等方面给予支持和保障，特别是“宽带中国”示范城市、信息消费示范城市要发挥示范引领作用。我部将会同有关部门，结合在推动过程当中的问题，大力推动改善通信设施进场难的突出问题，把通信这件事情给老百姓做好。