马斯克：“脑机接口”技术Neuralink“不久后”实现

北京时间4月23日下午消息，据英国《每日邮报》报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）认为，人类的大脑必须要与机器实现连接，才能对抗人工智能对人类形成的不可避免的冲击。他还表示这个技术将会很快实现。

这位Space X和特斯拉公司的CEO在最近的一条推文中表示，他的公司最新的技术Neuralink“不久之后”就将会到来。但是马斯克并没有透露这项技术具体将会在何时，以及将会如何实现等有关细节。所谓的Neuralink，就是一项能够利用超小型植入式芯片，有效地将人类的大脑与计算机进行连接的技术。

去年12月，马斯克在接受采访的时候曾表示，这项技术将会“对电极-中子的转换进行微观层面的干预”。更详细地说，它将会是一个通过外壳收入植入到头骨当中的“一个芯片和一些微型电线“。





在接受Axios采访的时候马斯克表示：“Neuralink的长期目标，就是要实现与人工智能的共存，从而实现一种智能的民主化，确保这种技术在研发成功之后，人工智能将不再是政府和大型企业所垄断的纯数字形式。”

马斯克说到：“我相信这项技术可以实现……实现它可能需要大约10年的时间。”

马斯克认为，随着人工智能不断发展，并且不断被整合到我们日常所使用的各种商品之中，人类需要探索一种类似“电子人（Cyborg）”的技术。他对Axios说到：“从本质来说，我们要考虑如何确保未来世界的中心依然是人类意愿的总和。如果所有人都能和人工智能实现高带宽的连接，让人工智能成为人体的一部分，那么每一个人都将会变得超级聪明。”

马斯克认为，如果我们不够小心，那么人工智能将会和“数字智能”一样，有可能会脱离人类的控制。他说到：“随着算法和硬件的进步，数字智能将会大大地超越生物智能。如今我们就像是在操场上玩耍的孩子……我们的小心程度还不够。”

马斯克表示，最终这种植入式芯片将会成为人类避免自己成为濒危物种的关键。他表示：“当灵长类动物之中的智人变得比其他灵长类动物更聪明的时候，他们让其他灵长类动物的栖息地变得越来越小。因此山地大猩猩、黑猩猩和其他猴子的数量也开始越来越少。就连它们所生活的丛林也变得越来越局促，就像一个大笼子一样。未来我们人类也可能会面临同样的结果。”

很长时间以来，马斯克对于人工智能都持有批评态度，他警告说人工智能有可能落在坏人的手中，或是人工智能本身变得过于聪明，从而有可能对世界造成毁灭性的破坏。

2016年，他在旧金山成立了Neuralink这家公司，从而开发可植入的大脑-计算机芯片，它有能力对人类的思维进行上传和下载。除了可植入芯片之外，马斯克也考虑过其他的形式来实现类似的技术，例如药品。

马斯克透露，这种芯片植入技术的一个具体使用场景，是用来缓解记忆力下降，或是对脊椎损伤进行治疗。

马斯克对Axios表示：“这项技术能够绕过脊椎上手上的部分，并且在肌肉群周围安放微型控制器，从而恢复患者的正常肢体动作。



