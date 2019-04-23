中国联通董事长王晓初：希望尽快发5G牌照

5G已来！

4月23日上午，中国联通董事长王晓初在2019上海5G创新发展峰会暨中国联通全球产业链合作伙伴大会上宣布，自今日起联通将在北上广深等7个城市正式开通5G试验网。

这是全球5G网络发展的重要时刻——5G要发展，网络是根本。此次5G开网标志着中国联通的5G网络已经具备商用条件，在走向规模化部署中迈出了关键性的一大步。

2019年是5G规模商用的元年，对于普通消费者来说，目前最期望的是什么时候能够体验到5G手机。对此，王晓初在会后接受凤凰网科技采访时表示，中国联通5G开网之后，部分消费者已经可以使用了。

为满足广大消费者对5G的迫切需要，中国联通今天向公众推出了5G先锋计划，并启动了5G友好体验用户招募活动。包括优先5G网络体验、一部专属5G手机或5G CPE（一种接收WiFi信号的无线终端接入设备）产品的专属5G终端等，可实现不换卡、不换号、不换套餐直接升级为5G用户。

王晓初表示，手机终端制造商要加快5G终端发展，从而使5G尽快普及。同时，他希望手机终端能保证通用性，而不是考虑某个运营商的制式。“消费者买了不知道不是自己运营商制式的，不能用，对他们的体验不好”，王晓初说。同时，他也告诉凤凰网科技，5G手机的价格要让消费者可以接受，能够做到接近今年4G手机的水平。

值得一提的是，本次峰会，中国联通公布了首批具备5G功能的6款手机终端、5款行业终端和4款模组产品，包括华为、中兴、OPPO、vivo、小米等品牌。联通表示还将与渠道商合作伙伴共建“5G友好体验中心”，让消费者实实在在地、零距离亲身体验5G为生活带来的改变。

事实上，5G技术不仅是移动产业的升级换代，更是一次重大的技术变革。在这场变革当中，中国联通将高起点规划和建设5G新网络，大力推动5G技术与应用的创新融合，探索5G商业模式。

“创新是联通的基因！”王晓初表示。此次中国联通5G率先开网，并发布全新的5G品牌标识——“5Gⁿ”，这充分诠释了联通5G致力科技创新、赋能行业、给用户带来无限精彩体验的品牌精神和品牌态度。

按照中国联通的“7+33+n”5G网络部署，今年会在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区实现5G网络的连续覆盖，在33个城市实现热点区域覆盖，在n个城市定制5G网中专网。

如今5G网络、终端等产业链主要环节基本达到了商用水平，只待5G牌照东风。对于牌照何时发放，王晓初说，“希望尽快”。此前工信部部长苗圩曾表示，将根据终端成熟情况，在今年某个恰当的时间点发放5G牌照，并且会先在若干个城市发放5G临时牌照。

5G已来，它的N次方将打开怎样的世界？可以尽情想象。