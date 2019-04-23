内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

美媒：孙正义投资比特币巨亏，损失达1.3亿美元

2019-4-23 21:32:29来源：IT之家作者：恒锦/实习责编：恒锦/实习评论：

美国《华尔街日报》今日援引知情人士的消息称，软银集团创始人孙正义曾在比特币价格见顶时，对其进行巨额个人投资，结果在抛售时损失了逾1.3亿美元。

该知情人士称，孙正义是在一个知名的比特币鼓吹者的推荐下进行投资，而此人的投资公司是软银在2017年收购的。这笔投资在2017年底比特币狂热达到顶峰时进行。当时，比特币价格已经上涨了10倍以上。

知情人士称，无法确定孙正义的确切投资规模，但比特币价格在2017年12月中旬达到近2万美元的峰值。2018年初，比特币价格开始暴跌之后，孙正义才抛售了其购买的比特币。

知情人士还称，孙正义是在美国资产管理公司Fortress Investment Group联席主席彼得·布里格（Peter Briger）的鼓励下进行了这笔投资。2017年2月，软银收购了这家公司。

软银发言人拒绝代表孙正义置评。

周一，比特币交易价格收于5381.05美元。去年5月，“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）在接受美国财经媒体CNBC采访时再次唱衰比特币，称比特币不创造任何价值，购买比特币也并不属于投资。

而微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）也表示，作为一种资产类别，比特币不会制造出任何东西，所以不应该指望它价格上涨。它存粹属于‘博傻’型投资。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：孙正义比特币

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有