女生索要钱财录音曝光，刘强东方面称内容属实

据南方都市报消息，匿名录音曝光明州案女生向刘强东律师索要钱财，而新浪科技求证了接近刘强东的人士，称音频内容属实。

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根据录音内容，对话的双方是两名女性，一名女性自我介绍称是Caplan & Tamburino律师事务所的律师Jill Brisbois，另一名女性并未提供个人信息，（下称“2号女性”）在对话中向对方确认其委托人的姓名是“LIUQIANGDONG”。“你可以告诉他，他可以给我一笔钱，我还需要他的道歉，否则我就会去法院提起诉讼。”

《南方都市报》获得录音对话实录节选：

对话1

1号女性：你好！我是Caplan&Tamburino律所的律师Jill Brisbios，有什么可以帮到你？

我就是你要找的律师

2号女性：你的委托人姓是Liu，名为Qiangdong，对吗？

1号女性：嗯，请继续说下去。

2号女性：我想让他向我道歉，我还想知道他打算如何解决这件事情。

他可以给我钱，然后我需要他给我道歉。

1号女性：OK。所以…

2号女性：否则我会去法院并且找律师（起诉）

1号女性：我知道他现在正在办理保释中，给我一点时间，沟通后我再找你。

2号女性：OK。

1号女性：OK。然后一会我会把我的名字和律所的名字（短信文字）给你。

2号女性：OK。你可以告诉他，我需要他的道歉，而且问问他，他愿意为这件事付（给我）多少钱。

1号女性：OK。

2号女性：我不想…我不想看到这件事上报纸，我也不想任何人知道这个事。

1号女性：很好。

2号女性：我也不想看到自己的名字报道在报纸上，不，我只想要他付我钱，然后给我道歉，就这些。

1号女性：OK。

对话2

1号女性：你提出了道歉和金钱赔偿的要求，我打过来是想问一下你对赔偿金额有怎样的预期？

2号女性：我不知道，他有什么想法？

1号女性：我们会根据你的提议来考虑。

2号女性：我不知道，我想知道他的想法。

1号女性：我们需要你的提议来做参考。

2号女性：我没有遇到过这样的事情，我不知道。你可以问他的意见吗？只要（那个金额）我满意就可以了。

1号女性：但我们得大致了解多少钱会让你满意。

……