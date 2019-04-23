内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

女生索要钱财录音曝光，刘强东方面称内容属实

2019-4-23 22:21:31来源：新浪科技作者：-责编：恒锦/实习评论：

据南方都市报消息，匿名录音曝光明州案女生向刘强东律师索要钱财，而新浪科技求证了接近刘强东的人士，称音频内容属实。

录音内容：点此播放

根据录音内容，对话的双方是两名女性，一名女性自我介绍称是Caplan & Tamburino律师事务所的律师Jill Brisbois，另一名女性并未提供个人信息，（下称“2号女性”）在对话中向对方确认其委托人的姓名是“LIUQIANGDONG”。“你可以告诉他，他可以给我一笔钱，我还需要他的道歉，否则我就会去法院提起诉讼。”

《南方都市报》获得录音对话实录节选：

对话1

1号女性：你好！我是Caplan&Tamburino律所的律师Jill Brisbios，有什么可以帮到你？

我就是你要找的律师

2号女性：你的委托人姓是Liu，名为Qiangdong，对吗？

1号女性：嗯，请继续说下去。

2号女性：我想让他向我道歉，我还想知道他打算如何解决这件事情。

他可以给我钱，然后我需要他给我道歉。

1号女性：OK。所以…

2号女性：否则我会去法院并且找律师（起诉）

1号女性：我知道他现在正在办理保释中，给我一点时间，沟通后我再找你。

2号女性：OK。

1号女性：OK。然后一会我会把我的名字和律所的名字（短信文字）给你。

2号女性：OK。你可以告诉他，我需要他的道歉，而且问问他，他愿意为这件事付（给我）多少钱。

1号女性：OK。

2号女性：我不想…我不想看到这件事上报纸，我也不想任何人知道这个事。

1号女性：很好。

2号女性：我也不想看到自己的名字报道在报纸上，不，我只想要他付我钱，然后给我道歉，就这些。

1号女性：OK。

对话2

1号女性：你提出了道歉和金钱赔偿的要求，我打过来是想问一下你对赔偿金额有怎样的预期？

2号女性：我不知道，他有什么想法？

1号女性：我们会根据你的提议来考虑。

2号女性：我不知道，我想知道他的想法。

1号女性：我们需要你的提议来做参考。

2号女性：我没有遇到过这样的事情，我不知道。你可以问他的意见吗？只要（那个金额）我满意就可以了。

1号女性：但我们得大致了解多少钱会让你满意。

……

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：刘强东

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有