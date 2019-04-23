迅雷X 10.1.12正式版发布下载：看看有多少人帮你加速

IT之家4月23日消息 此前迅雷X已发布了正式版，Electron软件框架完全重写了迅雷X主界面，并且对下载引擎进行了全面的改进升级。适配了2K/4K高清屏幕，文字显示效果也变得更加清晰细腻。近期迅雷X迎来10.1.12.400正式版，带来了“下载数据详情”功能。

迅雷X 10.1.12版本带来了原本应该在上个版本发布的“下载数据详情”功能，你可以在主界面左下角的下载速度浮层看到“查看更多数据”按钮，点击按钮即可体验。

由于这些数据是与你的迅雷账号绑定的，因此使用此功能需要先登录迅雷账号，并且保持处于登录状态（未登录时产生的数据，将不会被统计）

更新内容：

主界面左下角的下载速度浮层增加“查看更多数据”功能

视频文件下载完成后，详情页增加“播放”按钮

移除“磁盘繁忙”提示的文字，避免显示异常

修正长时间挂机后，偶然出现崩溃的问题

已知问题：

你有可能在未下载任务时，看到“今日下载”数据量在增加，这是因为统计接口未区分“协议通讯开销”造成的正常现象，后续版本会进行区分。

如果你在多台电脑登录相同迅雷账号，可能会发现数据存在较大差异，这是目前数据同步机制还不够完善造成的。后续版本会进行完善。

将正在下载的任务删除，会造成下载该任务时产生的统计数据丢失。这个BUG会在下个版本解决。

下载地址：点此链接。