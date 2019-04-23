英伟达移动端GTX 1660Ti/1650发布：一大波“甜品”级游戏本来了

IT之家4月23日消息 今天，英伟达移动端GTX 1660Ti和GTX 1650正式发布，新品GPU采用了英伟达最新的图灵架构，将为游戏本带来更加的强劲的动力。

根据英伟达官方的介绍，16系列TURING的GPU现在也来到了笔记本上，基本上涵盖了所有主流OEM品牌都有，有超过80款不同的设计。

GTX 1660Ti

性能方面，最新的GTX 1660Ti达到了1070的性能水平，但是它支持更多的新技术，同时在功耗上面更有优势。



根据官方的调研数据，在游戏笔记本的市场里面，有3/4的用户还在用老的设备，还不如960M的版本或者960和以下的笔记本还存在3/4的这些用户都没更新，这些用户非常适合去升级到1660Ti的笔记本。

英伟达表示，GTX 1660Ti在“吃鸡”《Fortnite堡垒之夜》《Apex》这些游戏中都能100帧，跟之前1060相比也有30%的提升。《吃鸡》最差的也能达到100多帧，像《Outwar外部战争》达到快130帧。

GTX 1650

另外，英伟达还发布的还有一款入门级的产品，是GTX 1650，这款产品是2倍于950M的产品，跟台式机的1050比大概有1.7倍性能提升。这些主流游戏可以达到60帧，比较适合入门级的玩家。

最后，官方总结称，目前主流的笔记本品牌都会做的型号包括入门的GTX 1650，到1660Ti，再到RTX 2060，2070，2080，这就是TURING架构笔记本系列的全家族的型号。

从今天开始，各大品牌的GTX 1660Ti和GTX 1660 笔记本都将陆续上线，感兴趣的小伙伴可以关注一下。