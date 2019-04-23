宣判：“爱美人”涉黄直播平台覆灭，团伙7人获刑

IT之家4月23日消息 据扫黄打非官方发布，2018年“扫黄打非”十大案件中，湖南郴州“桃花岛宝盒”聚合直播平台传播淫秽物品牟利案位列其中，公安机关从一条微信群传播淫秽视频牟利的线索入手，摧毁国内目前已查获的最大、最活跃涉黄聚合直播平台“桃花岛宝盒”和35个相关涉黄直播站点，“爱美人”网络直播平台正是这些涉黄直播站点之一。4月18日，湖南“爱美人”网络直播平台传播淫秽物品牟利案在湖南省永兴县人民法院一审宣判，该平台运营团伙7人分获不同刑罚。

4月18日，由全国“扫黄打非”办公室和公安部挂牌督办的湖南“爱美人”网络直播平台传播淫秽物品牟利案在湖南省永兴县人民法院一审宣判，该平台运营团伙7人分获不同刑罚。

招兵买马，平台迅速搭建

经查，2017年8月，韦某与阮某合谋以经营直播平台牟利，两人出资在深圳成立公司，在未取得网络直播许可的情况下推出直播平台，并先后聘请黄某、刘某、林某、肖某担任技术员开发直播软件，聘请向某担任平台客服负责认证主播及直播间巡查。

2017年8月，该公司首先推出“睡美人”直播平台，运营模式是先由平台招募家族长，再由家族长招募女主播来平台进行网络直播。用户需要在平台注册成为会员后花钱充值“钻石”才能观看收费直播，用户可以用“钻石”购买虚拟礼物对女主播进行打赏，女主播则可以将虚拟礼物换算成人民币。公司、家族长、女主播之间按一定比例进行日结。

逃避监管，不断更换“马甲”

为了不断吸引新用户以谋取更大利益，韦某和阮某决定不断更换直播平台的“马甲”，先后更名为“暧昧”“媚娘”“爱美人”，每次更换“马甲”时先通过允许尺度不限的淫秽直播方式来提升注册会员数。

2018年2月，该平台因大肆宣传有害信息被国家网信办通报而关停，后又因直播平台允许“闪现”、揉胸等淫秽直播被查获。经对从“爱美人”网络直播平台提取的13段直播视频进行鉴定，均为淫秽物品。同时经检查，共有注册会员1872人观看了上述直播视频。

平台覆灭，7人锒铛入狱

目前，被告人韦某等7人因犯传播淫秽物品牟利罪，被司法机关判处有期徒刑一年至一年四个月不等刑罚，并处人民币三千至一万元不等罚金。