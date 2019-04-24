外媒编辑：苹果iOS 13或让iPad Pro支持USB鼠标

最新传闻显示，苹果可能会在iOS 13操作系统中加入鼠标或触控板功能，这一功能将会让iPad或iPad Pro生产力更上一层楼，更能够直接地与笔记本电脑形成竞争，或者完全替代便携式PC。

众所周知，苹果对iPad的产品线革新从iPad Pro系列诞生时就开始了，并且明确了未来iPad的重点发展方向，即让iPad成为用户的下一台电脑，今年的新iPad Pro甚至宣传成了“这个电脑，不是一般的电脑。”不过，至今为止，iPad Pro系列的定位依然只能视为一款理想的工作设备，而无法代替电脑，甚至是去取代苹果自家的MacBook Pro系列。

说实话，iPad Pro无法取代电脑的理由太多了，大多数人都能略微道出一二，其中一点就在于iOS缺乏鼠标指针的支持，无法像电脑那样快速执行很多细微、精确的操作。现在，苹果可能将会在iOS 13操作系统中增加对鼠标外设的支持，而事实的真假则可能将会在6月3日的全球开发者大会上揭晓。

这一消息来源自外媒MacStories的编辑Federico Viticci，他在最新一期的Connected播客节目中表示，自己对iPad Pro支持鼠标的想法很感兴趣，并通过与其他人的一些交谈得知，这个功能可能会成为“辅助功能”中“辅助触控（AssistiveTouch）”特性的一部分。

根据苹果官方的介绍，“辅助触控”主要帮助用户实现诸如捏合、多指轻扫或三维触控等手势来控制设备。不过，Federico Viticci认为鼠标支持也会成为“辅助触控”的方式之一，从而让iOS操作系统提供光标成为可能。根据他的解释，“辅助触控”本来就是专为残障人士而设计，让他们也能感受到科技给生活带来的便利，如果身体有缺陷或其他障碍，自然也可以使用鼠标。

Federico Viticci还表示，iPad Pro接入鼠标外设的方式就是通过USB-C接口，直接将鼠标插入iPad Pro的USB-C接口即可，无需任何额外的适配器或转换器。不过，他也不能保证iOS会提供这项功能，因此他也表达了“几个月前听到的消息”以及“不确定是否会实现”的看法。

在Federico Viticci做完这期博客节目之后，时常爆料iOS功能的开发者斯蒂夫‧史密斯（Steve Troughton-Smith），也就是前段时间声称iOS 13将提供深色模式、多窗口、三指撤销手势等功能的爆料者，响应了该编辑的说法。他表示，据他所知，苹果让iOS支持鼠标的功能“确实正在开发中”。

斯蒂夫‧史密斯还认为，只要苹果让iOS提供鼠标支持，相信“每一个专业用户都会在第一时间打开”这个功能。但他认为，iOS系统不会像macOS那样提供传统的箭头指针，反而是特别的光标，类似于“一个小圆圈或圆点”，具体还有待观察。

爆料者Federico Viticci并没有提供iPad支持USB鼠标的具体时间表，不过按照开发者斯蒂夫‧史密斯的说法，该功能最早可能会出现在下一代操作系统iOS 13之中。

现在，一个更大的疑问来了，虽然全新的iPad Pro已经提供了行业流行的USB-C接口，并且苹果认为USB-C是一种高性能的连接方式，未来将会改变大家使用iPad的方式，但这真的适合用来连接USB鼠标或触控板的吗？

鼠标已经存在了很多年时间，苹果不是鼠标的发明者，但乔布斯通过Mac让世界认识了这个名为“鼠标”的设备是革命性的创造。但我们也应该知道，在后面很长一段时间里，苹果的Mac生态主打的不再是有线鼠标，而是追求“极简风”必不可少的无线鼠标：妙控鼠标（Magic Mouse）、妙控键盘（Magic Keyboard），以及妙控板（Magic trackpad）。

在这样的背景下，通过鼠标与屏幕的交互方式，不应该是有线的方案，毕竟不仅苹果自己力推无线，而且市面上也有大量蓝牙无线鼠标。与此同时，老款iPad Pro没有USB-C接口，而是Lightning闪电接口，蓝牙无线连接的方式也更能为能这些老设备提供支持鼠标的可能性。

另外，作为生产力设备，苹果更希望iPad Pro的USB-C接口用于外接4K或5K显示器，以及其他对传输性能有需求的更专业的设备。这就意味着，如果在从事生产力工作的过程中，iPad Pro一旦通过USB-C接口连接了专业的设备，例如专业显示器、乐器或单反相机，那么在这种情况下，有线鼠标将无法直接成为生产力工作的输入工具，至少还需要额外增加一个一分二的转换器。

不过，近年来苹果设备用户需求的配件产品越来越多了，整个苹果生态之下，转换器类型的配件生意相当火爆，迫使用户自行购买USB-C鼠标或转换器来连接USB-A鼠标也是可能的事情。当然了，还有一种可能性，那就是在最新的iOS中能够同时支持有线鼠标和无线鼠标。

说到这里，其实谈论究竟是无线还是有线鼠标更好的问题，还言之尚早。因为没有人清楚iOS是否真正支持鼠标。不过，我们可以完全确认的是，iOS app一定将会支持鼠标操作，因为苹果已经明确iOS app将能够在macOS上运行，而且还会针对Mac设备的使用方式进行适配，包括对Ttackpad触控板和鼠标输入，可调大小的窗口化，滚动条，还有复制粘贴和拖放等提供优化，2019年将开放给开发者自行适配。

与此同时，一些传闻和爆料显示，2020年之后苹果Mac电脑有望搭载自主设计的基于ARM架构的芯片，只不过具体时间取决于软件工作。关于软件工作的进度，实际上与究竟有多少iOS app适配了macOS有很大关系，而一旦有数以百万计的iOS app登陆Mac应用商店，苹果就相当于有基础条件去打造一款基于ARM芯片的Mac设备了，或者是既支持触控也支持鼠标操作的基于iOS系统的笔记本电脑。

无论如何，苹果让iPad Pro成为“不一般的电脑”的决心已几乎不会动摇，这就说明iPad Pro会更彻底地摆脱“大号iPhone”的形象。因此，苹果未来更进一步让iPad Pro能够支持鼠标也不是不可能的事情，因为随着越来越多桌面完整版的专业应用登陆iPad Pro，例如完整版Photoshop，鼠标可发挥的作用也就越来越大。

最后，在你看来，iOS最终会支持鼠标操作吗？iPad Pro支持鼠标的可能性有多大呢？若支持鼠标，你认为会是有线还是无线的方式呢？或者同时支持有线鼠标和无线鼠标？