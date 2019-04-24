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分析师：苹果最快在2019年第四季度推出2款新AirPods

2019-4-24 7:28:27来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月24日消息 天风国际分析师郭明錤在报告中表示，预期苹果最快可能在2019年第四季度推出2款新AirPods，一款为全新外观设计（售价高于目前款式），一款外观设计与目前AirPods相同（售价与目前款式相同）。

郭明錤还称，这两款新AirPods共通点为内部设计舍弃目前的SMT+软硬板设计，并改采SiP设计以提升组装良率、节省内部空间与降低成本。我们正向看待新AirPods的需求与Apple在TWS市场的领导地位，预估2019年与2020年AirPods出货量分别可达5,200万与7,500–8,500万部。

郭明錤称，预测立讯、歌尔与Amkor为新AirPods最大赢家。Amkor为新AirPods新受益者，为SiP独家供货商。立讯是全新外观设计新款AirPods的主要组装厂商。歌尔为另一款新AirPods (外观设计与目前AirPods相同)的主要组装厂商。

而燿华可能是新AirPods更改设计的主要输家。新AirPods将取消SMT+软硬板设计，意即未来AirPods不再採用软硬板(供货商包括燿华、华通与Young Poong)。在软硬版供货商中，因燿华为最大供应商且AirPods软硬板占燿华营收比重最高，故认为燿华可能是新AirPods更改设计的主要输家。

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关键词：AirPods

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