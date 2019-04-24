苹果回应被18岁少年起诉赔偿10亿：没识别门店客人

北京时间4月24日早间消息，苹果近期被指控，苹果零售店内使用的面部识别软件在抓小偷时弄错了对象。纽约一名学生因此起诉苹果，索赔10亿美元。

苹果发言人则表示，该公司没有在门店内使用面部识别技术。因此，这件事到目前为止仍然扑朔迷离。

18岁的奥斯曼·巴（Ousmane Bah）在起诉书中表示，在多个州的苹果零售店盗窃案中，他被错误认定为盗窃犯，但他否认自己是逮捕令照片中的人。诉讼称，在监控视频和一名警探证词的支持下，纽约和波士顿的地方检察官已经撤销了对他的指控。

诉讼显示，纽约市警察局警探约翰·莱因霍尔德（John Reinhold）首先注意到，在曼哈顿一家苹果零售店被盗的监控视频中，嫌疑人看起来“一点都不像是”奥斯曼·巴。这名警探随后解释称，苹果的保安技术会使用面部识别技术来识别嫌疑人。

莱因霍尔德在接受采访时表示，从技术上来说，苹果确实没有在门店里部署面部识别技术，但他在这起诉讼中所做的陈述并没有问题。他拒绝进一步解释。值得注意的是，这起诉讼的第二名被告Security Industry Specialists（SIS）的存在或许解释了这样的矛盾。这家公司可能使用面部识别技术去分析视频监控，并且很可能是在苹果以外去做这件事。

SIS的公开网站上目前没有将苹果列为客户，但该公司似乎与苹果有着长期合作关系。其网站上2016年出现的一份员工手册将苹果列为客户。

诉讼称，奥斯曼·巴看到的一份警方报告称，SIS的防损员在波士顿苹果零售店的监控视频中发现他在偷Apple Pencils。苹果最初声称自己没有监控视频，但最终仍然拿出了这段视频。

奥斯曼·巴表示，他不可能去波士顿盗窃，因为当时他正在纽约曼哈顿参加高中毕业舞会。不过他猜测，真正的窃贼使用了他丢失学生证的信息，学生证上没有照片。

这起诉讼试图证明，索赔10亿美元是合理的。诉讼认为，苹果和SIS的不当行为对奥斯曼·巴造成了伤害，包括导致他于凌晨4点在家中被纽约市警察局逮捕，导致他缺课，错过了期中考试，影响了他的成绩。诉讼指控苹果玩忽职守，给他人造成精神损失，以及诽谤奥斯曼·巴等等。