苹果新专利：Apple Pencil可换笔刷

4月24日上午消息，苹果公司近日获得一项新专利，未来Apple Pencil触控笔将可换更多样的笔尖，变成笔刷样式；还会通过触觉反馈来模拟不同工具触感。

现有的Apple Pencil是市面上最灵敏的触控笔，但如果将之作为一种艺术工具，它是有局限性的，比如笔头很尖，虽然能用App模拟出不同材质笔的效果，但体验终究还是有所不同。所以这个专利大概是为此问题准备的。

这是一套解决方案，既有笔本身，也有与之匹配的触控反馈部分。根据专利描述，它采用可更换的笔尖作为解决方案，每一个柔性触点构件都能够相互独立地弯曲，而笔身上的震动装置可以根据笔刷弯曲度的变化产生反馈响应。

笔身上这些传感器能够根据笔刷挠度变化生成反馈指令，以输出相应的图形显示。

我们来简单点理解这件事，这专利意味着，以后Apple Pencil的笔尖可能会有油画刷的样子，当然不会是真的毛刷，我们估计是硅胶之类的东西，但它们都有力度传感器，你用力画，硅胶刷变出，传感器检测到，屏幕上笔形状变化，笔身也会做出相应的触觉反馈。

从技术角度上讲，这个专利描绘的情景不是太科幻，苹果现在就正用Apple Pencil去尽量模拟真实铅笔的写画感，这个专利中的情景，只不过是把这种电子模拟代入了一个更新的境界，让它更像真实的铅笔和纸张了。

而且现在的笔记本触控板就是用震动器模拟的按压回馈，几乎以假乱真。

不过目前，这些只是苹果的专利，还不确定是不是会投产。这种大公司申请专利有可能只是为了技术储备，可能未来很久才会真的用到产品中去。