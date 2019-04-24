内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPad之家>iPad新闻

苹果新专利：Apple Pencil可换笔刷

2019-4-24 8:17:30来源：新浪科技作者：晓光责编：远洋评论：

4月24日上午消息，苹果公司近日获得一项新专利，未来Apple Pencil触控笔将可换更多样的笔尖，变成笔刷样式；还会通过触觉反馈来模拟不同工具触感。

现有的Apple Pencil是市面上最灵敏的触控笔，但如果将之作为一种艺术工具，它是有局限性的，比如笔头很尖，虽然能用App模拟出不同材质笔的效果，但体验终究还是有所不同。所以这个专利大概是为此问题准备的。

这是一套解决方案，既有笔本身，也有与之匹配的触控反馈部分。根据专利描述，它采用可更换的笔尖作为解决方案，每一个柔性触点构件都能够相互独立地弯曲，而笔身上的震动装置可以根据笔刷弯曲度的变化产生反馈响应。

笔身上这些传感器能够根据笔刷挠度变化生成反馈指令，以输出相应的图形显示。

我们来简单点理解这件事，这专利意味着，以后Apple Pencil的笔尖可能会有油画刷的样子，当然不会是真的毛刷，我们估计是硅胶之类的东西，但它们都有力度传感器，你用力画，硅胶刷变出，传感器检测到，屏幕上笔形状变化，笔身也会做出相应的触觉反馈。

从技术角度上讲，这个专利描绘的情景不是太科幻，苹果现在就正用Apple Pencil去尽量模拟真实铅笔的写画感，这个专利中的情景，只不过是把这种电子模拟代入了一个更新的境界，让它更像真实的铅笔和纸张了。

而且现在的笔记本触控板就是用震动器模拟的按压回馈，几乎以假乱真。

不过目前，这些只是苹果的专利，还不确定是不是会投产。这种大公司申请专利有可能只是为了技术储备，可能未来很久才会真的用到产品中去。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Apple Pencil

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有