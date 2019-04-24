《复联4》是结束也是开始，还是姑娘抱着灯柱大哭的泪

IT之家小编注：本着遵守罗素兄弟不剧透的倡议，该文章只做了一些无剧透归纳，给各位次日观影的小伙伴提升一点观影体验。



凌晨三点。朋友圈开始有人抱怨加班出来偶遇首映结束大军，半夜叫车要排队，场面十分壮观。

10年21部漫威电影布局正式落下帷幕，进入下一个阶段，新老阵营完成交替。粉丝们心理其实都很清楚，老演员合同到期，薪酬飞涨，注定要在电影中完成转身，交给新复仇者联盟。

导演罗素兄弟想尽了无数的构思，让所有衔接顺利过渡，并想尽一切办法守住剧情。事实证明他们做得很好，3小时电影时长毫无尿点，不仅挑战了膀胱，也挑战了粉丝的记忆和对漫威的了解。

当然还有，戳中无数姑娘的泪点，笔者亲身经历了从楼内哭到楼外，然后抱住灯柱继续痛哭，身边小伙伴安慰也无尽于是的场景。也看到朋友圈买着300元皇帝票，从观影前厕所自拍，再到观影后厕所门口哭的完整经历。

是的，首映内外，复仇者联盟、观众、剧情形成了完美互动。本着遵守罗素兄弟不剧透的倡议，这里不妨做几点无剧透归纳，给各位次日观影的小伙伴提升一点观影体验。

新老交替才是主题

战胜灭霸毫无悬念是最终目的。但事实上灭霸的目标过于明显，任何观众都能猜到群殴灭霸的最终决战。重点在于巧妙安排剧情，以及植入漫威宇宙电影第四阶段即将登场的新英雄。

如果对前21部漫威电影有所了解，会发现电影中的埋梗已经到了出神入化的地步。细节甚至可以从《复仇者联盟2》，《美国队长2》开始挖掘。

不用担心首次接触或者遗忘剧情会影响观影体验，正如最主流的猜测一般，电影会在20分钟之内结束所有预告片提示内容，迅速进入主线。剩余的复仇者联盟成员则会以各种形式进入支线任务，并重新经典场景。对十年漫威致敬，且无硬伤，安排十分巧妙。

而在剧情推进过程中，新英雄被当成细节的一部分被提起。最明显的自然是预告片中已经出现的鹰眼女儿，另外新任钢铁侠人选已定，大概率不会更改。

DC有女侠，漫威有女团

惊奇队长是最强漫威英雄，她是否扛起了对抗灭霸的重任？回答是，也可以不是。

比起惊奇队长个人，漫威女团接力棒团队演出更像是给DC一场有力回击。毕竟DC现在女英雄担当还仅有神奇女侠，再算上个媚拉。漫威疯狂暗示他们电影宇宙现在站出来能打女英雄不胜枚举，比如女武神瓦尔基里、黄蜂女、卡魔拉、螳螂、甚至小辣椒·波兹。简单一句总结，就是不要惹女英雄。

象征着女权主义的短发形象开始在电影中展露头角，是的，开始有女英雄的头发，越来越短，不再是长发飘飘。

最后，猜猜少了谁？

元老的归宿

奇异博士看透了14000605个结局之后，最终把时间宝石交给了灭霸，这一点很重要。

复仇者联盟元老们最终会离我们而去早已是既定事实，有意思的是，在电影的结尾，每一位英雄元老曾经提过的愿望都被巧妙的实现，并获得升华。关于他们的故事，已经完全结束。也因为如此，电影结束后，姑娘们哭成一片。

当然，其中也有人成了问题儿童和全场笑料。但至少对于每一位英雄，剧情而言，可能是当下最好的安排。

现在，漫威电影宇宙第三阶段正式完结。笔者觉得最可怜的仍然是灭霸，抱着一个极端庞大的反派想法，事实上做的是给英雄们承上启下的钥匙。

尘归尘，土归土。

最后多说一句，死侍真的来不及加入复仇者联盟，先把他忘了吧。