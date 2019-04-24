SpaceX向FCC申请互联网卫星通信许可

北京时间4月24日早间消息，埃隆·马斯克（Elon Musk）的SpaceX正在向监管部门申请，在该公司准备下月发射的卫星上安装无线电连接。SpaceX计划用数千颗低轨道通信卫星覆盖全球，而这将是其中关键一步。

第一批SpaceX卫星将于5月初发射。在4月5日提交的申请中，SpaceX要求美国联邦通信委员会（FCC）允许位于美国各地的6个地面站与卫星通信。

SpaceX在文件中表示，“在不太可能出现的性能问题发生时”，这些地面站可以协助控制卫星。不过文件并没有具体指出，可能的问题是什么。SpaceX表示，这样的授权是必要的，因为常规的FCC许可不允许低轨道航天器在到达指定位置前开展通信活动。



近期，民间资本在太空领域的投资和活动正在蓬勃发展。许多公司都在尝试建设用于计算和数据通信的卫星网络。目前的卫星发射计划将在未来几年内使环绕地球运行的卫星数量增加至少五倍。

SpaceX于去年10月获得FCC的批准，运行由7518颗卫星组成的网络。此前，该公司已经获批发射4425颗卫星。随后，SpaceX还申请运行1100颗更低轨道的卫星。

这些卫星将提供互联网服务，接收器天线可以覆盖偏远地区的医院、学校和家庭。