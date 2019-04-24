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小米体重秤2/体脂秤2今日10点首销：低至59元起

2019-4-24 9:10:48来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家4月24日消息 昨天小米正式发布了“夏日客厅瘦身三件套”：米家走步机、小米体重秤2、小米体脂秤2三款新品。小米体重秤2售价59元、小米体脂秤2售价99元，价格均为前代产品的一半，二者都将于今日上午10点开售：

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外形上，小米体重秤2和小米体脂秤2采用隐藏式LED屏幕，暖白色钢化玻璃以及圆润边角处理，宛若玉石。配置上则都采用高精度锰钢传感器，感知精度从前代的100g细微至50g，同时也都升级到低功耗蓝牙5.0，连接手机更快更稳定。

小米体重秤2和小米体脂秤2都新增称物模式，能满足生活中称量低至100g小物件的需求，如瓜果蔬菜、快递包裹等；新增理想体重测算功能，可根据用户身体数据智能推算理想体重。此外，两者还配有身体平衡力测试功能，只需单脚闭目站在秤上，便可在小米运动App上了解自身平衡力的强弱。

在测量人体数据上，小米体脂秤2更是采用了高精准BIA测脂芯片，一次测量即可知晓体重、BMI、体脂率、肌肉量、水分率、蛋白质率、基础代谢、内脏脂肪等级、骨量、身体年龄、理想体重、体型、健康评分等13项数据，帮助用户全面了解自己的身体状况。

小米体重秤2售价59元、小米体脂秤2售价99元，价格均为前代产品的一半，二者都将于4月24日上午10点全渠道开售。

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关键词：小米米家走步机小米体脂秤小米体重秤

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