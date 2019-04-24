睡眠不足影响健康：让人变笨健忘，近乎慢性自杀

IT之家小编注：原标题为“睡眠不足有多可怕：让你变笨健忘，是一种慢性自杀”。

北京时间4月24日消息，据国外媒体报道，日前，神经学家马修·沃克（Matthew Walker）在2019年TED大会上表示，睡眠不足严重损害了我的健康和生活，如果你睡眠不足，整个世界都将疲惫不堪，同时这也是一种慢性自杀。

美国《连线》杂志专栏作家埃米莉·德赖弗斯（EMILY DREYFUSS）表示，我对睡眠不足认知颇深，我在温哥华参与2019年TED大会时，感到非常疲劳，这是一个为期一周的马拉松式演讲、研讨会、咖啡会议和体验演示会，同时还有持续到深夜的辩论和网络交流。此时我病得十分严重，但是我没有太多的睡眠时间，手头上需要完成许多稿件。我怀孕了，这意味着我想喝咖啡却不能喝太多，睡觉时只能身体偏向左侧，如果没有枕头支撑就呼吸困难，因为我在孕期无法服用治疗感冒的药物。

沃克是美国加州大学伯克利分校的睡眠专家，也是畅销书《我们为什么睡觉》的作者，他说：“现代人的生活节奏较快，普遍存在严重的睡眠不足，现已影响人类健康，甚至我们子女的安全和教育都产生了灾难性影响。这是一种无声的睡眠缺乏流行病，正迅速成为我们在21世纪面临的最大挑战之一。”

在一上午探讨枯燥单调的气候变化和网络误传病毒危害的过程中，TED大会科学馆馆长大卫·毕尔罗（David Biello）经常感叹称，“是的，这是令人担忧的问题……。”在这种疲劳的状态下，沃克的观点无疑就像一支兴奋剂，能够让人们意识到睡眠对人体健康的重要性。

人们剥夺睡眠时间将对自己带来伤害：会让你变得愚笨，更加健忘，无法学习新的事物，更容易痴呆，更可能死于心脏病发作，不具备强健的免疫系统抵御疾病，更有可能患上癌症，会使你的身体更容易受伤。睡眠不足会扭曲你的基因，增大死亡风险。沃克指出，睡眠不足会破坏雌激素和睾酮性激素的产生，并导致过早衰老，显然，每晚只睡5个小时的男性睾丸将小于每晚睡7个小时的男性睾丸。

沃克说：“睡眠不足会渗透至身体每一个角落，不幸的是，睡眠并不是一种可选的奢侈生活方式，它是一种不容置疑的生理需要，能够维持你的生命系统。”

埃米莉表示，在本周听过的所有TED演讲中，沃克的演讲似乎是对我“量身定制”的，我的大脑海马体已极度萎缩，沃克称它为“收件箱”。有时照镜子看我肿胀的黑眼圈，是的，也许我是太累了，需要好好休息一下。

每个人都需要睡眠，他们也知道自己睡眠不足，因此他们对安眠药的需求不断增大，睡眠跟踪设备也相继出现，沃克佩戴欧拉环监控自己的睡眠质量，智能床可使你快速进入睡眠状态。此外，还有“正念睡眠”手机软件。新闻工作者阿里安娜·赫芬顿（Arianna Huffington）离开了新闻业，创办了一家致力于睡眠和健康的公司。

沃克表示，睡前不要喝咖啡或者饮酒，每晚在同一时间上床就寝，每天早上在同一时间起床，即使是周末。最好在一间凉爽的房间内睡觉，如果你躺在床上无法入睡，并且感到烦恼，请立即起床到另一个房间，做一件事，当你准备好睡觉时再回到床上。人们不会在餐桌食物旁等着饥饿，那为什么要躺在床上等待困倦呢？冥想可以让你的神经系统和大脑平静下来，不要默认使用安眠药，它们是“不会产生自然睡眠的钝器”。你可以采用一种价格适中的便携式大脑刺激装置，它使用经颅直流电刺激，帮助人们进入深度睡眠状态。

沃克的一番话让人们印象深刻，对认为睡眠不足和成功在某种程度上是相辅相成的观点进行了反驳。据报道称，蒂姆·库克每天凌晨3点45分起床开始工作，巴拉克·奥巴马称自己每天只睡5个小时，他是一个“夜猫子”。唐纳德·特朗普和埃隆·马斯克均表示，他们每晚只睡几个小时。但是马斯克曾在《纽约时报》表示，他的工作日程对其精神健康和整个生活都造成了严重影响。沃克称，现在是时候停止认为需要睡眠是软弱或者懒惰的表现了，事实上可能恰恰相反。

中断深度睡眠会导致人们认知能力下降，在每天完成学习之后，你需要睡觉，基本上按下保存这些新记忆的按钮。这样，你就不会忘记了，但是最近我们发现在学习之前人们也需要睡眠，这就像一块干海绵，用来吸收新信息，没有睡眠，大脑就会被水淹浸。