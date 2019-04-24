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张勇卸任天猫法定代表人，蒋凡接任

2019-4-24 12:39:21来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家4月24日消息 张勇卸任天猫法定代表人，蒋凡接任。

张勇简历 

张勇，男，1972年出生，阿里巴巴集团首席执行官，同时是阿里巴巴集团董事局董事，阿里巴巴合伙人创始成员。

张勇同时担任美国和香港多家上市公司的董事，包括海尔电器、银泰商业集团和微博等。2015年5月张勇兼任银泰商业集团董事局主席。2015年9月兼任阿里体育集团董事长。

2017年1月13日，阿里巴巴集团CEO张勇发布全员公开信宣布多项组织结构调整。张勇认为，此次管理体系的再升级，是为了升级组织的执行力，为“五新”战略服务。  2018年9月10日，马云宣称明年9月10日将不再担任董事局主席，张勇接任。

2019年3月27日，张勇卸任浙江淘宝网络有限公司法定代表人，亦卸任董事长兼总经理。

2019年4月24日，张勇卸任天猫法定代表人，蒋凡接任。


蒋凡简历

蒋凡，男，友盟创始人，阿里巴巴“五新执行委员会”成员。现任淘宝总裁兼任天猫总裁、天猫法定代表人。

2017年7月11日，阿里巴巴宣布成立“五新执行委员会”，井贤栋（蚂蚁金服ceo）将出任“五新”执行委员会副主席。其他成员包括：童文红，邵晓锋（郭靖），王帅（奔雷手），张建锋（行颠），赵颖（芷雪），倪行军（苗人凤），吴泽明（范禹），蒋凡，万霖，靖捷。

2017年9月15日，蒋凡任北京技术中心技术委员会主席、首席架构师、集团高级科学家，统筹规划北京技术中心技术架构，参加集团技术架构工作。

2017年12月27日，任淘宝总裁。

2019年3月6日，兼任天猫总裁。

2019年4月24日，任天猫法定代表人。

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关键词：天猫

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