一块屏幕花了一亿成本！5月16日发布的一加7还有哪些秘密？

一加手机算是互联网品牌中少有的“本分”厂商，之所以能这么说，一是因为一加几乎不会以Diss友商而获取新闻版面，二则在于一加的确乐于用产品说话，在合理的价格区间内提供“不将就”的优质体验。而正是由于这些优点，使得一加在略显混乱的智能手机市场始终有着好口碑，并逐步笼络了一大批忠实的拥趸。

眼看着2019年已经过去三分之一，友商们都已经更新了全线的产品，粉丝纷纷好奇，究竟新一代一加7会何时到来呢？

就在昨天，一加正式宣布，将会在5月16日于北京雁栖湖国际会展中心举办新品发布会！以“Go Beyond Speed”为口号，一加手机7来了！

有关一加手机7的信息其实早有眉目，在今年年初，外界就已经爆料这部新一代一加旗舰将会舍弃一加手机6以及一加手机6T的异形屏幕，全面采用“真全面屏”。而为了实现完整的屏幕显示，一加似乎会效仿vivo以及OPPO的做法，引入升降式机械结构，以此保留前置摄像头。

而屏幕的卖点似乎不止于此。在4月22日晚，一加手机总裁刘作虎就在微博透露了更多有关一加7屏幕的信息。一加7似乎会用上一块独家定制的三星显示屏，刘作虎表示它的屏幕成本是其他同价位产品的2-3倍，而这块顶级的屏幕已经耗费了过亿的研发成本。

有消息称，一加7将会分为一加7以及一加7 Pro两款产品，其中一加7将延续一加手机的传统定位，在3000-3500元档位提供优质的硬件平台；一加7 Pro则会提供更出色的设计以及屏幕，而它的价格也会达到5000元级别。事实上，已经有消息人士泄露了有关一加7 Pro的屏幕信息，它似乎会提供一块2K级别的AMOLED屏幕，这块显示屏的刷新率将会达到90Hz，这意味着它拥有顶级的动态响应能力。

▲传闻中的一加7 Pro

核心配置方面，一加7毫无疑问不会让人失望，诸如高通骁龙855移动平台，最高10GB运行内存等配置都不会缺失。同时一加还将配备后置4800万+800万+1600万像素的广角、长焦以及超广角三摄组合，这也达到了目前主流旗舰的水准。

另外，4150mAh容量电池以及30W闪充也不会缺席。

一加7将会提前两天在纽约、伦敦以及班加罗尔三地提前发布，因此5月16日的北京发布会更多聚焦的是售价信息。值得一提的是，一加7 Pro已经率先现身于中国联通合作伙伴大会的高通展台，考虑到中国5G商用的到来，5G版本的一加7 Pro似乎也会正式在中国市场发售，只是它会不会与两台主线产品一同到来？

这可能要5月16日才能知晓了。