佳能63MP全幅传感器曝光，上亿像素EOS R无望了？

早在EOS RP发布前，坊间传闻佳能会发布一台高像素版的EOS R全幅微单相机。现在一款型号为35MM63MXSCD佳能全幅CMOS传感器泄露了详细规格，它像素只有9696 × 6464（63MP），看来上亿EOS R像素就没有希望了。

此次泄露的信息非常详细，35MM63MXSC使用传统的拜尔阵列，总像素为9740 × 6504，有效像素为9696 × 6464，像素大小为3.7um，支持Dual Pixel AF，因此物理像素数量过1亿。在全像素下，35MM63MXSC最高读取速度为5.2fps；感光度可向下增益0.5倍或是向上增益8倍，打个比方说，若基准感光度是ISO 100，那原生感光度范围是ISO 50至ISO 12800；在绿光下量子效率为51%，全光谱下量子效率为41%。

在数码相机像素大战中，佳能先后通过EOS 5DII、EOS 5DS/R获得优势，至今5DS/R仍是像素最高全幅的数码相机。可尼康Z7、松下S1R像素已逼近5DS/R水平，动态范围、连拍速度更是优于EOS 5DS/R，加上去年12月曝光了索尼IMX455的六千万像素传感器，5DS/R难保像素之王地位了。35MM63MXSC无疑是冲着像素大战而来的，可它像素只比5DSR高出1/5，略多于IMX455（9600 × 6400），差距可忽略不计，连拍速度只有5.2FPS，8K视频无望，量子效率更是低至51%/41%，连D800都不如，要么佳能考虑一下释放Dual Pixel AF，让35MM63MXSC能够以1.2亿像素成像。