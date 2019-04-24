Surface Headphones的终极选择题：你要的是Surface，还是耳机？

微软有个怪毛病，但凡出的第一代产品，多半都因为在一些奇怪的地方表现不够好被戏称为“不能买”，然而从第二代起就上道，然后在同品类里大杀特杀或者开创一个全新的品类。Surface系列里的产品也大多如此，除了键鼠这种比较纯粹看设计的配件产品，整机PC几乎都留下大小各异的遗憾，让人唏嘘。

去年微软在例行给Surface产品线换代时，冷不丁拿出了一副降噪耳机，这下可好，这个区域基本上就是Bose和索尼两个大玩家分庭抗礼，大家的首选也基本上就在QC35/WH1000X、QC30/WI1000X里来来回回，微软一个萌新进来，虽然大家不会抱有过高的期待，但吃瓜看戏的心理肯定有，Surface Headphones能不能破了微软第一代产品“不能买”的魔咒？

以Surface的名义

微软很擅长打造好看的皮囊，纵观整个Surface产品线，其冷淡，工业风的设计美学从异类，到世间认可，再到自成一派参照标杆，7年时间验证了它视觉思路的成功，自然有必要坚持下来，统一成家族语言。

Surface Headphones毫无疑问也会得到气质上的遗传，微软在它身上采用了规整全对称形状的设计主题语言，浅灰中性色圆形斜柱面状耳罩定下基调；半弧长的耳罩转轴打上银色磨砂金属质感；欧米伽形头带在尾端微微翘起——就像十七八世纪名人肖像画里面那波浪卷的假发，有种自然的高贵。

这些元素组合到一起的效果就是，你明知道，材质、配色不过就是这么回事，但却没有办法打心底里去认为它不好看。而且这种中性灰配色是百搭色，不管穿什么，出街入店都不会显得丑，不容易有黑色耳机的死气沉沉，也没有银色和其他亮色系耳机的轻佻感，规整的造型也能给形象加一分有条不紊的元素。

讲究形式实用统一，微软也把那种内敛的功能设计风格也套用到了Surface Headphones上。嫌弃把按钮突出破坏平面美感，微软尽最大可能减少了耳罩上的机械开关数量，需要施加力度按压的按键只有两个，条形的麦克风静音键凸起稍微多一点点好按一些，圆形的电源键几乎和外罩处在同一平面上，按起来稍微不那么舒服。微软肯定也清楚手感的问题，它用了点小技巧来尽可能规避按这个键的需要，我待会再讲。

微软在与Surface Headphones进行物理交互的设计上额外花了点心思，于是在降噪耳机中显得有些突出。除了最新锐的耳罩触摸板手势控制之外，微软把耳罩顶部的整个外环做成了调节装置：左边的那圈控制降噪级别，右边的那圈控制耳机音量，两个外环都是无级设计不带段落，可以往一个方向无限转，旋起来的手感细腻丝滑，顿感这种调节方式才是音频设备的最佳选择，滚轮不够好看，按键按到天荒地老。

讲设计，以Surface的评判标准看，Surface Headphones可能只是过家家的级别；但你把它放到降噪耳机圈里去，就算不是鹤立鸡群，也至少是小荷初露尖尖角的级别。

给Surface级体验

有扎实的设计打底，又有Surface的品牌号召力在，Surface Headphones如果不能在体验上来点独特的料——就像AirPods之于TWS耳机品类，我们经常调侃，说AirPods在iPhone上的配对动画就值1000块，而这也正是体验过人的表现方面之一。

不过先说最基本的。Surface Headphones的上头感觉非常宽松，没有那种一般耳机紧箍头部的夹头感。为保证这一点，前面提到的设计方面已经兼顾了给头部松绑，头带两端的翘起，在实用意义上便是给耳机的主体腾出更往外部移动的空间，更不容易挤压耳朵周围的皮肤。

另一方面，微软也为Surface Headphones的衬垫部分使用了相当柔软的类革材质，一般来讲究佩戴舒适的降噪耳机都会采用此类材质减少压头的感觉，类革材质既能兼顾密封隔音性，又能提供柔软的触感。根据办公室多个编辑和我自己的试听体验综合下来，索尼WH1000XM3、Bose QC35 II和Surface Headphones里，微软耳机的佩戴舒适感明显是最好的。

而且这类材质容易打油的缺点在我佩戴的这些天似乎得到了来自配色的一定程度掩盖，不过这个配色对污渍抵抗力比较差，同样需要细心清洁保养，也算是有所取舍吧。

一旦越过了打开电源手感不好的这一道坎，操作Surface Headphones的易用水平犹如一马平川。前面提到的降噪/音量调节环转起来非常直觉不需要摸来摸去，直接减少了耳罩触摸板的手势复杂程度，Surface Headphones的触控操作全部由点按动作派生，不需要平移手指不容易出错，虽然单点不知为何有时候只能停止，无法重新开始播放，其他手势操作手机的音乐应用都能正确识别。

微软很在意Surface Headphones的使用人性化体验，在聆听时总能时不时察觉到它的良苦用心。首先，耳机自带佩戴和取下检测，听歌的时候如果取下它，它就会指示播放器app暂停音乐或视频（我试了网易云音乐和bilibili，都兼容这个效果），稍待后戴上又会继续播放，在需要取下耳机和人对话比如回答飞机上空乘询问餐点选择时，不需要额外动手操作也不会错过音乐和视频的分秒精彩。

而给Surface Headphones配备微软小娜，则不知道该说它是加分项还是扣分项——首先能给耳机加入语音助手支持相比竞品肯定是大优势，但Surface Headphones的窘境则在于小娜本身的存活状态和可用性有点微妙，我使用的安卓版app经常会出现连接不到服务，对我的语音指令无法做出正确响应的情况，Windows 10上的小娜状况好一点，只是她近来真挺低落的……

相对于与手机的连接，Surface Headphones跟微软生态的连接就更明显能体现出自己的品质感。第一，Windows 10自1803版本默认开启的Swift Pair快速配对功能能最大程度地减少配对所需要的操作，通过低功耗蓝牙持续监听周边设备，Surface Headphones首次靠近开启蓝牙的Surface Studio 2时，电脑就自动弹出通知提示是否要配对，相当体贴。

第二，目前唯一能用的Surface Headphones app只存在于Windows 10 UWP应用商店中，虽然我们都知道相关的调节功能其实大家都差不多，但你要给Surface Headphones升级固件，或者是还原到出厂状态时，这个应用还是挺关键的。微软得赶紧在iOS/Android生态里上线它才行，万一用户没有支持蓝牙的PC呢？

最后，Surface Headphones与Windows 10 PC配对时音量调节是直接联动控制电脑音量的，这个画面，就是微软版的“AirPods配对动画”。旋转右耳罩的调节环，看着系统音量以1为单位平滑增大减小，屏幕前软粉的内心就会开始兴奋地呐喊：其他耳机做得到吗吗吗吗吗吗——

如果一定要说Surface Headphones在体验上有什么吐槽之处，那就是提示语音英语水平比中文水平还差，以及跟多个设备配对过后，在它们同时打开蓝牙存在于同一空间中时，会同时连接！想象一下，你在座位上听着歌，然后之前用自己手机试听过Surface Headphones的同事从你旁边经过，音乐突然中断，“已连接到XXXX的iPhone”感受一下。

降噪？音质？细节问题不要在意啦

咳咳，终于要说到降噪耳机的核心体验了吗。相信有不少人会觉得前面我说的一大堆都是废话，没关系，如果你会这么想，其实这部分你就不用看了。

前面说了，Surface Headphones的佩戴做得很宽松，只是保证了基本的被动降噪隔音效果。而微软在发布它时所宣传的13级降噪调节，我试听下来的体感水平大概分成四五级比较直观，而且还是在它待机时才能比较清楚感觉到的效果，如果放着歌，你甚至会觉得它只有开降噪和关降噪两个状态。

在降噪效果开到最大的情况下，Surface Headphones对环境背景噪音的控制还是很优秀的，持续性的不间断声源如车间的机械声、办公室的空调声、地铁内的大多数背景噪声都会通过主动降噪消除掉，但微软的降噪相比老玩家们仍然有差距，对尖锐而且并非持续的噪声会放其一马：自己和同事打字的键盘声；经过身边的脚步声；尝试在身边跟我搭话的视频导演的说话声，都能透过耳机听到，而索尼WH1000XM3则对这些都格杀勿论。

不过呢，相对保守的降噪其实也变相增强了它的佩戴舒适度。关心降噪耳机的同学肯定也知道由于主动降噪的原理，降噪耳机比一般耳机有更大的耳压，比如索尼WH1000XM3的压头感就让我无法长时间戴着它，而Surface Headphones则从上班戴到下班都没问题（10多个小时的续航当然也没问题）。当然这里面可能存在个人差，办公室也有小姐姐对索尼耳机压头感免疫的。

音质一向都不是降噪耳机擅长的部分，Surface Headphones当然也不例外，它搭载的40mm FreeEdge单元解析力比较一般，在黄安的《新鸳鸯蝴蝶梦》、Christina Aguilera的《Por Siempre Tu》这种纯粹看男女声表现的歌曲里，虽然意蕴还在，但人声显得浑厚，张力并没有充分表现出来，国家交响乐团演奏的《瑶族舞曲》碰到演奏乐器多的旋律部分，高频也容易糊在一块。

唯一让人感到惊艳的是Surface Headphones低频力量感非常充沛，Bjork的《Hunter》里贯穿脑颅的鼓点穿透力非常强，索家的降噪耳机就没办法达到这种表现，可惜降噪耳机一般都不拿来听比较燥的音乐，它们的用户大多更喜欢听舒缓的人声和乐曲。爱活视频导演有一句评价我觉得非常犀利：“感觉就是逼仄和Bose杂交了”，欧美耳机对于动次打次的偏向性尽显。

你买的是Surface，还是Headphones？

回到标题提出的那个问题吧。购不购买Surface Headphones，其实就是看你看重它的哪部分——Surface Headphones这个名字里，如果你更在乎Surface，那你除了购买外没有第二选项；而你坚持要Headphones，那我相信除了它你肯定也能找到更适合自己的选择。而如果想要在降噪效果和佩戴舒适中寻找平衡，那微软的耳机也是个不错的选择，但就如我前面说的，这个问题上容易出现个人差，一定要亲身体验过才知道的。

或者，你和我一样连2800块都出不起，选择攒钱等Surface Headphones的下一代。