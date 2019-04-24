【IT之家开箱】魅族16s图赏：打磨出来的最好手感

4月23日，魅族16s发布会在珠海举行，作为魅族在2019年的最新旗舰，揭开面纱的它是否还像魅族16th那样惊艳呢？IT之家目前已经拿到了凝光白和碳纤黑配色的魅族16s，下面就为大家带来它的开箱图赏。

魅族16s的包装盒颜色与机身颜色相对应，碳纤黑对应得黑色包装盒显得十分简洁，正面有一个大大的16字样，后面跟着小小的s尾巴。

魅族16s配备了6.2英寸AMOLED无刘海全面屏，没有了刘海的遮挡，正面看上去更加地简洁。而得益于更先进的COF封装工艺，16s的额头宽度为4.5mm，下巴宽度为4.2mm，其屏占比达到了91.53%，看上去非常震撼。

魅族在16s上采用0.5°弧线偏移设计，让手机做到无限贴合掌心。而除了采用比16th更贵的亮面中框工艺，保证美好观感与手感外，为了不至于完美手感被破坏，魅族也花了更高的成本，把后盖与中框公差控制在0.15mm以内，并将金属中框上提1mm，尽可能让金属中框与玻璃面板持平，打造过渡自然而不硌手的美好手感。

还有很多细节上与前代有所不同，例如听筒相比16th变得更长，孔径却缩小了，同时听筒与玻璃盖板也保持持平，再也不会出现卡头屑和灰尘等污垢。

魅族16s采用索尼IMX586堆栈式CMOS，并辅以OIS光学防抖，其拥有1/2英寸超大感光元件尺寸，最大像素数为4800万，而光学防抖能够大幅提升弱光拍摄成片率，随手抓拍捕捉生活精彩瞬间。

黑色作为魅族旗舰手机卖得最好的配色，魅族16s碳纤黑灵感来源于新材料界的掌上明珠——碳纤维。通过研究碳纤维材料的微观形态进行细致解剖，还原出碳纤维的细腻的编制光影。

而珍珠白作为黄章独爱配色，在5层纳米级光学镀膜下，魅族16s珍珠白加入了纳米级光学珍珠纹理，纹理制作采用纳米级的多重曝光+等离子抛光技术，配合光影的设计，将每一颗3D微观形态进行有序阵列，形成柔顺的光影，迎着光可以看到细腻的编织纹理，精致、柔顺。

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