工信部闻库：2019年重点围绕三大目标推进网络提速降费

4月24日消息，在昨日国新办举行的2019年一季度工业通信业发展情况新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长闻库表示，2019年，工信部将按照《政府工作报告》有关部署，继续联合国资委开展专项行动。重点围绕着“双G双提、同网同速、精准降费”三大目标来推进网络提速降费。

一是加快千兆网建设。不论是固定网络还是移动网络，大力推动千兆网络，准备在超过300个城市部署千兆宽带网络，争取网络用户覆盖能力达到2000万。

二是组织新一轮电信普通服务试点推动工作，推动行政村的4G和光纤覆盖率双双超过98%。

三是着力提升远程教育、远程医疗网络能力。联合教育部开展学校联网攻坚行动，实现全国中小学宽带网络接入率达到97%以上，具备百兆接入能力。结合远程医疗的需求，面向县级以上医院和医联体逐步推动专网覆盖。

四是推动开展精准降费。确保完成政府工作报告当中提出的“中小企业宽带资费降低15%”，“移动流量平均资费降低20%以上”，这两个量化指标基础上，进一步推动电信企业面向脱贫攻坚和粤港澳大湾区建设精准施策，推出更多更优惠的特色产品。

五是推动规范套餐设置。要求电信企业进一步优化精简资费套餐，严查企业资费营销违规行为，2019年在售套餐数量较2018年底减少15%。

六是完善政策支持。推动地方政府在规划统筹、宽带进入、信息技能培训等方面给予支持和保障，特别是“宽带中国”示范城市、信息消费示范城市要发挥示范引领作用。工信部将会同有关部门，结合在推动过程当中的问题，大力推动改善通信设施进场难的突出问题。

同时，闻库也介绍了提速降费工作已取得的成效。

一是网络能力显著增强。光网城市全国全面建成，超过100个城市部署了G比特，也就是1000M宽带接入网的试点，行政村通用宽带的比例达到了98%。建成4G基站是376万个，4G网络覆盖水平在全球领先。

二是网络速率大幅度提升。光纤用户的渗透率从提速降费工作启动前，也就是2014年底开始启动这项工作的时候，那时候光纤覆盖率是34%，到今年3月底达到了91%，4G用户从不到8%，现在是75.4%，这个比例在全球各个国家来讲我们也在前列。百兆以上的用户比例现在占73.7%，100M的家庭宽带，已经成为老百姓的主流选择。根据宽带发展联盟的监测，2014年底固定宽带用户平均下载速率是4.2Mbps，今天是28Mbps。4G的平均下载速率达到22Mbps，从这两个数看，用户体验明显改善。

三是资费水平持续降低。2017年基础电信企业在全国范围内取消了手机长途漫游费，去年又取消了流量“漫游”费，不仅仅国内流量在降，国际漫游资费也在降，特别是港澳方向的流量漫游资费也在降。实现了手机上网流量平均资费原先1G比特是139元，去年底平均测算下来1G比特是8.5元，固定宽带的平均资费原来是每户每兆5.9元/月，现在是0.31元/月。特别是我刚刚拿到一个不完全统计数字，用户月均移动流量使用量（DOU）已超过7GB，去年年底刚刚过6G。2014年的时候才200M。所以这几年提速降费，网络不断地改造，使得整个网络体系非常好。