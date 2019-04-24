笔记本5GHz！Intel 45W标压移动九代酷睿全线公布

Intel去年公开了以Core i9-9900K为首的桌面满血版九代酷睿，和以往不一样开始倒推更低TDP的产品，现在预定明天在武汉召开发布会公布新品。而先于国内发布会，Intel今天官方公开了自己的第二批Coffee Lake Refresh九代酷睿新品，主要为针对游戏本和紧凑型PC的45W TDP标压CPU产品。

这一系列新品总共有6款，从最高端的Core i9-9980HK到最下级的Core i5-9300，核心线程数i9为8C/16T，i7为6C/12T，i5为4C/8T，具体基础频率和睿频可以参见下表。其中Core i9-9980HK可以在4.9GHz睿频的基础上再借助Intel Thermal Velocity Boost拱上5GHz，达成第一个原厂5GHz笔记本CPU的成就。

而与标压九代酷睿相搭配的芯片组同样也有更新，最显著的地方是部分移动平台将会搭载Intel才发布没多久的AX200 Wi-Fi 6无线网卡，其余地方如内存最大安装容量提升，新傲腾内存支持也都有包含在内。

Intel称搭载标压九代酷睿的整机系统今天已经通过华硕、宏碁、戴尔、HP、联想、微星、雷蛇几个OEM推向市场。还有一个月时间就是Computex 2019，准备好见到大量游戏本换代改款吧。