三星将强化逻辑芯片业务：未来10年每年投96亿美元

据国外媒体报道，从现在到2030年在包括代工服务在内的其逻辑芯片业务上，韩国三星电子公司计划每年投资11万亿韩元(约合95.7亿美元)。该公司预计，这一举措将帮助在此期间创造1.5万个就业岗位。

这意味着该公司在此时间段的总投资额将达到约133万韩元，在实施这一投资举措之际，正值这家全球最大的数据存储芯片制造商加强其非数据存储芯片业务之时。该公司所要加强的非数据存储芯片业务，包括芯片代工和移动处理器业务。

三星没有披露其对半导体部门投资的细分情况，但分析师表示，该公司每年在数据存储芯片上的支出高达10万亿韩元。数据存储芯片是三星的主要收入来源。

韩国投资公司HI Investment & Securities的高级分析师宋明升(Song Myung-sup)表示，“考虑到支出的规模，三星似乎表现得很积极。但是在非数据存储芯片业务方面努力能否成功，在很大程度上取决于需求情况和市场状况，因此现在就判断这一长期计划能否奏效还为时过早。”

截止目前为止，三星在韩国本地有员工大约10万人。该公司表示，它将支付60万亿韩元用于生产基础设施和国内研发等。

三星表示，“预计该投资计划将有助于三星实现其目标，即到2030年，不仅在数据存储芯片领域，而且在逻辑芯片领域，成为世界领先企业。”

据行业研究机构TrendForce的研究数据称，在全球芯片代工领域，三星拥有19%的市场份额，排名落后于台湾的台积电(TSMC)而位居第二。

此外，三星还生产用于自己手机产品的Exynos移动处理器芯片。

韩国政府工业部门的一位官员表示，韩国正准备拿出一项针对非数据存储芯片行业发展的政府支持计划。不过，这位官员没有透露更多的细节。

据韩国当地媒体报道，韩国政府可能在本月晚些时候对外宣布此事。



