英国政府回应允许华为参与5G建设：进行基于证据审查

英国政府发言人周三在回应允许华为参与5G建设时表示，政府已对5G供应链进行“基于证据的审查”，以保证“现在与未来”的安全基础。

发言人表示：“英国电信网络的安全和适应力是至关重要的。”他还表示，以往由国家安全委员会做出的决定是保密的。

“我们将提供世界级水平的数字联通服务，包括5G；而作为该计划的一部分，我们对供应链进行了一项基于证据的审查，以保证在现在与未来，有多元化和安全的供应基础。这是对一个复杂领域的深入审查，并将于适当的时候报告审查结果。”