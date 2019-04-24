英国政府回应允许华为参与5G建设：进行基于证据审查

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英国政府发言人周三在回应允许华为参与5G建设时表示，政府已对5G供应链进行“基于证据的审查”，以保证“现在与未来”的安全基础。
发言人表示：“英国电信网络的安全和适应力是至关重要的。”他还表示，以往由国家安全委员会做出的决定是保密的。
“我们将提供世界级水平的数字联通服务，包括5G；而作为该计划的一部分，我们对供应链进行了一项基于证据的审查，以保证在现在与未来，有多元化和安全的供应基础。这是对一个复杂领域的深入审查，并将于适当的时候报告审查结果。”
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