【IT之家评测】朴素又不失肌肉：索泰GTX 1650毁灭者PA显卡体验

英伟达在4月23日晚上9点正式解禁了GTX 1650桌面版显卡，随着老黄的一声号下，各大AIC都推出了相应的显卡，于是整个市场一下子涌现了大量的GTX 1650的非公版显卡。由于这一次IT之家并没有提前拿到GTX 1650显卡的驱动，因此关于Nvidia GTX 1650显卡的评测也就顺后发布了。

作为NVIDIA的全球核心AIC，索泰也同步发售了自己家的非公版GTX 1650毁灭者PA游戏显卡，售价1199元。当然IT之家也拿到了索泰GTX 1650毁灭者显卡，一起来看下。

外观：朴素轻巧

和其他的产品所不同的是，索泰GTX 1650毁灭者PA游戏显卡并没有太多花哨的地方，同时也没有传统的信仰背板以及信仰RGB灯光，看起来十分地简便和轻巧。

索泰GTX 1650毁灭者PA游戏显卡采用的是冲压结构一体成型，3D立体感十足，不过也彰显了这款显卡的朴素。

其他方面考虑到GTX 1650显卡并不会带来更多的热量，因此索泰GTX 1650毁灭者PA游戏显卡没有搭载三风扇的设计，而是使用了双风扇设计。索泰GTX 1650毁灭者PA游戏显卡搭载了2个9CM大尺寸毁灭者系列风扇，一体压铸成型的大面积全覆盖导热底座，底座与GPU核心直接接触，而且在显存及供电部分增加了导热硅胶帖。

输出方面，索泰GTX 1650毁灭者PA游戏显卡搭载了DP+HDMI和DVI接口，能够满足不同显示器的需求，尽管DVI接口已经基本被淘汰了。

性能：比平均水平高点

核心参数方面，索泰GTX 1650毁灭者PA采用了与RTX 20系列显卡同样的图灵架构GPU核心，896个CUDA流处理；1485-1665MHz核心频率；GDDR5规格4GB容量显存，显存频率8000MHz，128bit显存位宽。

和上一代的GTX 1050 Ti显卡相比，索泰GTX 1650毁灭者PA显卡搭载了最新的图灵显卡架构，无论是运行效率还是单CUDA的性能都有很大程度的提升，尤其是DX12的性能。那么索泰GTX 1650毁灭者PA的性能究竟如何？

理论测试

我们继续使用了3DMark对索泰GTX 1650毁灭者PA显卡进行了测试，看看这款显卡的理论性能能够达到怎样的水平。

▲3DMark FireStrike Extreme

▲3DMark TimeSpy

索泰GTX 1650毁灭者PA显卡在3DMark成绩测试中，无论是基于DX11的FireStrike还是DX12的TimeSpy，都要比其余的GTX 1650显卡略高一点性能，幅度大约在2-3%，当然这个成绩也跟显卡的频率有一定的关系，到了GTX 1650这个以非公显卡为主的范围，厂商的频率自主权也更大了。

在主流的3A游戏大作中，索泰GTX 1650毁灭者PA显卡也比对手的性能高上一点，不过事实却摆在这里，那就是尽管索泰GTX 1650毁灭者PA显卡和竞争对手相比在性能上略强，但是实际上它也是一款基于GTX 1650核心打造的产品，和GTX 1060相比还是有很大的差距，做一个GTX 1050 Ti显卡的替代者是GTX 1650现在的任务。

在功耗和温度测试中，GTX 1650还是保持了一个十分清凉的温度以及理想的功耗，可以看到即使是满载状态下，功耗大约为120W，当然如此低的功耗归功于GTX 1650这颗核心并没有太大的发热量。

总结：GTX 1650显卡中的高性价比版本

老黄给GTX 1650的定位是取代GTX 1050 Ti以及GTX 1050显卡，而不是之前大家认为的GTX 1060显卡，因此GTX 1650的主战场在于线下通路市场或者说网吧市场，这些场景更需要显卡在电竞领域拥有出色的性能，而GTX 1650在电竞游戏的表现还让人满意。

不过在千元级的段位上，不但拥有GTX 1650，更拥有GTX 1060以及RX 580，这两款显卡跟GTX 1650来说在性能上拥有相当大的优势，而GTX 1650的更多区别还是在于更低的功耗，跟GTX 1060显卡相比低了70W上下。然而巨大的性能差距还是让消费者对于购买GTX 1650显卡有一股担心和怀疑。

然而从20系显卡一直到16系显卡可以看到，官方指导价是一回事，线下的价格又是一回事，尽管现在索泰GTX 1650毁灭者PA游戏显卡的1199元对于紧凑预算的消费者来说有点昂贵，但是如果经过一波促销之后呢？面对999元或者899元的GTX 1650，也许就有很多人大呼真香了。

不过我们可以看到的是GTX 1650显卡与GTX 1060之间在性能上还有很大的鸿沟，如何弥补它们之间的鸿沟，这个任务应该交给所谓的GTX 1650 Ti显卡了。作为GTX 1650显卡中性价比较高的版本，索泰GTX 1650毁灭者PA游戏显卡在外观上并没有十分地花哨，适合不喜欢RGB的玩家购买。