雷蛇发布全新灵刃15：最高240Hz的OLED触摸屏来了

在PC领域，不少品牌尝试过推出兼顾办公以及游戏的笔记本产品，但每一代都坚持这样做的，可能也只有雷蛇了。也正是凭借着相对出色的游戏性能以及便携性，它的用户群体中，除了游戏玩家，也包括不少上班族。

去年五月份的时候，雷蛇发布了新款灵刃15.6英寸游戏笔记本，极客之选也对其进行了详细的评测文章。包括窄边框、144Hz屏幕刷新率、新模具以及更加强大的硬件配置在内，众多的改变让它拥有了不错的竞争力。

时隔差不多一年之后，最近雷蛇又对其进行了升级。全新雷蛇灵刃15分为标准版和精英版两个版本，相比于上代产品，这次新品主要在性能表现方面进行了提升。下面一起来了解下。

整体外观方面，全新雷蛇灵刃15和上代产品基本保持一致，A面为纯平设计，B面也采用了目前行业比较流行的窄边框设计，左右两侧边框宽度为4.9mm，整体视觉效果很棒。

重点说下它的屏幕部分。

首先来看标准版。了解过上代雷蛇灵刃15的朋友应该知道，它的屏幕刷新率除了144Hz版本还提供60Hz版本可选。到了全新雷蛇灵刃15这里，其砍掉了60Hz选项，而是直接标配了144Hz的屏幕刷新率。

相比标准版，精英版在屏幕规格上也要更高，其拥有240Hz的FHD全高清屏幕以及4K分辨率的OLED触摸屏两种可选项。前者拥有100%sRGB色域覆盖，配有出厂色彩校准，后者则拥有100% DCI-P3色域，并且通过了HDR 400 True Black认证。

在以上这些规格参数中，不难发现的是，这一代产品其实更加强调了屏幕刷新率的重要性。我们知道，屏幕上显示的运动画面是由一幅幅图像组成的，而屏幕刷新率代表着图像在屏幕上每秒出现的次数。屏幕刷新率越高，相邻两幅图像之间的间隔越小，你所能看到的画面连贯性也越好。

不过，虽然屏幕刷新率并不是决定画面显示连贯性的唯一因素，除此之外还有一个因素就是大家经常听到的FPS。FPS同样是指一秒内图像刷新的次数，二者本质上的不同之处在于，屏幕刷新率是由屏幕本身决定的，而FPS则取决于显卡的性能。

换句话说，即便显卡的性能足够强大，如果屏幕刷新率跟不上，你最终看到的画面帧数依旧是屏幕本身的刷新率，并非显卡输出的帧数，后者会受到前者所制约。当屏幕需要显示高速画面，而显卡输出的帧数高于屏幕刷新率，就会出现可能很多玩家都遇到过的画面撕裂问题。

回归到产品本身，在极客之选看来，全新雷蛇灵刃15之所以将屏幕刷新率的门槛由60Hz提升到了144Hz，其一顺应目前行业的大趋势，另外也是为了和性能更加强大的NVIDIA RTX系列显卡相匹配，从而来为玩家提供更加出色的游戏体验。

核心硬件配置上，这次它提供NVIDIA RTX 2060、RTX 2070 Max-Q以及RTX 2080 Max-Q三种独显选项，处理器可选第八代酷睿i7-8750H 或者第九代酷睿i7-9750H，机身存储最高为512GB SSD固态硬盘。

需要说明的是，RTX 2060、RTX 2070 Max-Q以及RTX 2080 Max-Q所对应的屏幕选项有所差异。具体来看，RTX 2060版本只有FHD 144Hz可选，RTX 2070 Max-Q版本可选FHD 144Hz、FHD 240Hz以及4K触摸屏，RTX 2080 Max-Q版本除了FHD 144Hz、FHD 240Hz，还可以选择4K OLED触控屏。

毫无疑问，相比上代产品，全从屏幕、处理器再到显卡，在核心的硬件配上，全新的雷蛇灵刃15都有了比较明显的升级，其整体性能表现也相对要更出色一些。不过由于没有进行实测，其是否能够压制住目前酷睿i7以及RTX 2080 Max-Q所带来的热量，这里还是要打上一个问号。

最后价格方面，我们从雷蛇官网了解到，RTX 2060+i7-9750H+144Hz版本全新雷蛇灵刃15为1999.99美元（约合13432元），RTX 2080+i7-9750H+ 4K OLED触控屏为3299.99美元（约合22163元），具体配置不同相应价格也有所差别，感兴趣的朋友可以去了解下。