警方破获 “夫妻档”淫秽直播犯罪团伙，曾日入2000元

IT之家4月24日消息 据扫黄打非官方微信公众号消息，2018年3月，鹰潭市公安机关在网络巡查中发现，鹰潭籍网民胡某香、胡某锋夫妇在“射手”、“LT”、“苏荷”等多个手机直播网站进行淫秽表演，随即立案展开侦查。

▲图源扫黄打非

经查，自2017年11月起，胡某香通过加入多个直播家族，在多个网络直播平台直播淫秽表演，每日获利约2000元。其中，胡某香所在的“ZX”主播家族族长董某，自2017年11月开始，为多个淫秽直播平台做推广，并为平台提供主播，4个月共计获利12万余元。

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期间，董某与前妻张某共同管理运作主播家族，同时张某也是淫秽女主播身份。董某负责的“ZX”家族上级管理人何某涛，2017年进入淫秽直播行业，成为多家淫秽直播平台的广告代理兼直播平台运营经纪人，负责替平台招募家族成员，并挂靠推广直播平台。

经进一步深挖，公安机关已基本掌握该淫秽直播平台犯罪团伙体系架构，随即对该产业黑链进行集中打击，共查获淫秽直播平台社交群220个、直播家族主播群180个、直播平台推广群78个、淫秽视频福利群150个。2018年3月27日，胡某香、胡某锋等4人在鹰潭落网。

2018年12月17日，鹰潭市月湖区人民法院以传播淫秽物品牟利罪，判处董某某有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元；判处被告人张某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元；判处被告人胡某香有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元；判处被告人胡某锋有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。