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1871年，英国、俄罗斯、丹麦等国家敷设了香港至上海、长崎至上海的水线，全长2237海里。同年4月，上述各国违反清政府水线不得登陆的规定，由丹麦大北电报公司出面，秘密从海上将海缆引出，沿扬子江、黄浦江敷设到上海市内登陆，并在南京路12号设立报房。该报房于1871年6月3日开始通报。这是帝国主义入侵中国的第一条电报水线和在上海租界设立的第一个电报局。



1873年，法国驻华人员威基杰（S·A·Viguer）参照《康熙字典》的部首排列方法，挑选了常用汉字6800多个，编成了第一部汉字电码本，名为《电报新书》。后由我国的郑观应将其改编成为《中国电报新编》。这是中国最早的汉字电码本。

还是1873年，华侨商人王承荣从法国回国后，与福州的王斌研制出我国第一台电报机，并呈请政府自办电报。但是，遭到了清政府的拒绝。

1875年，福建巡抚丁日昌积极倡导创办电报，他在福建船政学堂附设了电报学堂，培训电报技术人员。这是中国第一所电报学堂。

1877年，福建巡抚丁日昌利用去台湾视事的机会提出设立台湾电报局，拟定了修建电报线路的方案，并派电报学堂学生苏汝灼、陈平国等专司其事。先由旗后（即今高雄）造至府城（即今台南）。负责工程的是武官沈国光。于1877年8月开工，同年10月11日完工，全线长95华里。这是中国人自己修建、自己掌管的第一条电报线，开创了中国电信的新篇章。

1879年，国内外战事频起，沙皇俄国乘机强占我国伊犁，并派军舰窜入我国领海。清朝政府为了沟通军情，派李鸿章多次与在我国开设电报局的丹麦大北电报公司交涉，由中国出钱，委托其修建大沽（炮台）、北塘（炮台）至天津，以及从天津兵工厂至李鸿章衙门的电报线路。这是中国大陆上自主建设的第一条军用电报线路。

1880年，李鸿章在天津设立电报总局，派盛宣怀为总办。并在天津设立电报学堂，聘请丹麦人博尔森和克利钦生为教师，委托大北电报公司向国外订购电信器材，为建设津沪电报线路作准备。



1881年，从上海、天津两端同时开工，至12月24日，全长3075华里的津沪电报线路全线竣工。12月28日正式开放营业，收发公私电报。该线路在紫竹林、大沽口、清江浦、济宁、镇江、苏州、上海七处设立了电报分局。这是中国自主建设的第一条长途公众电报线路。

1882年2月21日，丹麦大北电报公司在上海开通了第一个人工电话交换所。当时有用户二十多家，每个话机年租金为银元150元。

1887年，在当时的台湾巡抚刘铭传的主持下，花费重金敷设了长达433里的福州至台湾的电报水线——闽台海缆。该工程于当年竣工。它使台湾与大陆加强了联络联系，对台湾的开发起了重要作用。这是中国自主建设的第一条海底电缆。

1889年，当时在安徽主管安庆电报业务的彭名保，设计制造了我国第一部电话机，取名为“传声器”，通话距离最远可达300华里。

1899年，广州督署、马口、前山、威远等要塞以及广海、宝壁、龙骧、江大、江巩等江防军舰上设立无线电机。广州也由此成为我国最早使用无线电通信的地区。

1900年，南京首先自行开办了磁石式电话局。此后，1900年到1906年，苏州、武汉、广州、北京、天津、上海、太原、沈阳等城市也先后自行开办了市内电话局。它们使用的都是磁石式电话交换机。

1901年，丹麦人濮尔生趁八国联军入侵中国之机，在天津私设电话所，称为“电铃公司”。同年，该公司将电话线从天津伸展到北京，在北京城内私设电话，发展市内用户不到百户，都是使馆、衙署等。该公司还开通了北京和天津之间的长途电话。

1905年7月，北洋大臣袁世凯在天津开办了无线电训练班，聘请意大利人葛拉斯为教师。他还托葛拉斯代购马可尼猝灭火花式无线电机，在南苑、保定、天津等处行营及部分军舰上装用，用无线电进行相互联系。

1906年，因广东琼州海缆中断，在琼州和徐闻两地设立了无线电机，在两地间开通了民用无线电通信。这是中国民用无线电通信的开端。

1907年，北京市内电话改为共电式。4月1日，内外城电话一律改为共电式，月租费墙机由4元改为5元，桌机由5元改为6元，通话质量改善，用户已发展到2000户以上。同年5月15日，英商上海华洋德律风公司的万门共电式交换设备投入使用。

1908年，英商在上海英租界的汇中旅馆私设了一部无线电台，与海上船舶通报。后由清政府没收买走，移装到上海电报总局内，这是上海地区最早的无线电台。

1911年，德商西门子德律风公司向清政府申请，要求在北京、南京设立无线电报机，进行远距离无线电通信试验。电台分设在北京东便门和南京狮子山，通报试验结果良好。辛亥革命时，南北有线电通信阻断，南北通信就靠这两地的试验电台。

1912年，即民国元年，政府接管清政府邮传部，改组为交通部，设电政、邮政、路政、航政四个司。这一年，上海电报局开始用打字机抄收电报。京津长途电话线路加装加感线圈（即普平线圈或负载线圈），提高通话质量。国际无线电报公会规定我国无线电的呼号范围为XNA—XSZ。

1913年8月，交通部传习所设有线电工程班和高等电气工程班，分习有线电、无线电各项工程。同年，北京设立邮电学校。设高等班（二年毕业）和中等班（一年毕业）。1919年4月，增设“电话专修班”（入学学生以国内外大专学校电机科毕业生为限），招收学员20名。

1913年，成立北京无线电报局，装设5千瓦无线电发报机，地址在东便门外。

1919 年4月，北京无线电报局迁至天坛。在北京无线电报局东便门原址设立远程收报处，接收欧美应用真空管式无线电接收机直接各国的广播新闻。从此，打破了外商大北、大东、太平洋三家电报公司垄断传递国外新闻的局面。同年6月28日，北京无线电报局将收到的中国出席巴黎和会代表拒签对德和约的消息，传报给正在总统府前静坐示威的学生，鼓舞了"五四"后的反帝爱国运动。

1920年9月1日，中国加入国际无线电报公约。

1921年1月7日，中国加入国际电报公约（万国电报公约）。

1923年1月23日，中国最早与外国通报的无线电台建立。同年5月，由英商承建的喀什噶尔电台建成，与印度北撒孚通报，效果清晰良好。这是我国最先与外国进行无线电通报的电台，但该电台与乌鲁木齐通报不佳，英商因此而悄然溜走。

1924年3月29日，上海华洋德律风公司在租界装设了爱立信生产的自动电话交换机并投入使用。这是中国最早使用的自动电话交换机。

1924年，在沈阳故宫八角亭先建立了无线电接收机，接收世界各国的新闻，并与德国、法国订立了单向通信（即单向接收欧洲发至中国的电报）。

1924年秋，北大营长波电台竣工，装设了10千瓦真空管发报机，实现了与迪化（今新疆乌鲁木齐）和云南的远程通信。

1927年6月，沈阳大型短波电台竣工，装设了10千瓦德制无线电发报机。

1927年底，成立了沈阳国际无线电台，与德国建立了双向通报电路。这是中国与欧洲直接通信之始。

1928年，沈阳国际无线电台又增设了美制10千瓦短波发报机。沈阳国际无线电台承接转发北京、上海、天津、汉口等各地的国际电报，成为当时我国最大的国际电台。

1928年，这一年全国各地新建了27个短波无线电台。

1929年1月14日，上海建设了功率为500瓦的短波无线电台，开始与菲律宾通报，并由菲律宾中转发往欧美的电报。

1930年12月，上海与旧金山、柏林、巴黎建立了直达无线电报通信。正式开通中美、中德、中法电路。这是当时唯一由国家经营的国际电信通信机构。

1930年，上海南京间开办真迹电报。

1931年起，山东、江苏、浙江、安徽、河北、湖南等省先后开办省内长途电话业务。同年，广东建设了广州、香港之间的长途电话地下电缆，有线三十余对，全线长160公里。这是我国第一条地下长途电话电缆。

1931年—1934年, 上海、南京、天津、青岛、广州、杭州、汉口等城市陆续开办市内自动电话局。

1933年，中国电报通信首次使用打字电报机 。

1934年1月起，交通部计划建设江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、河南、山东、河北等九省联络长途电话线路，干线总长3173公里。该工程于1935年8月竣工。

1936年，浙江省电话局首先在杭州、温州间装设德制的单路载波电话机。这是中国最早使用的载波电话。

1936年，中国上海与日本东京之间开通了无线电话电路。这是中国第一条国际无线电话电路。

1937年，中国在长途干线上开始装用单路或三路载波机。

1942年，中美试办无线电相片传真。

1943年，中国利用载波电话电路试通双工音频电报。

1946年，中国开始建设特高频（超短波）电路。

1947年，上海国际电台开放电传机电路。

1948年，上海、旧金山间开放单向无线电相片传真。

1949年10月1日，新中国成立。11月1日，邮电部成立。

1950年12月12日，北京至莫斯科的电话电路开通。这是我国第一条有线国际电话电路。此后，经由苏联转接通往东欧各国的国际电话电路也陆续开通。

1950年6月，北京国际电台的中央收信台和中央发信台开始建设，并于1951年相继竣工。这是新中国第一个重点通信建设工程。

1952年9月10日，北京至上海的相片传真业务开放。9月24日，北京至莫斯科的国际相片传真业务开放。

1952年9月30日，我国第一套明线12路载波机（J2）装机，开通北京至石家庄的载波电路。

1954年，我国研制成功60千瓦短波无线电发射机。

1956年，上海试制成功55型电传打字电报机。

1956年2月28日，北京长途电话局开放会议电话业务。这是我国第一次开放会议电话业务。首次会议电话会议为中华全国总工会召开的十省市电话会议。

1958年，上海试制成功第一部纵横制自动电话交换机。

1958年，第一套国产明线12路载波电话机研制成功。

1959年，第一套60路长途电缆载波电话机研制成功。

1959年1月20日，北京与莫斯科之间开通国际用户电报业务。

1963年，120路高频对称电缆研制成功。

1964年，北京至石家庄7×4高频电缆60路载波试验段建成，开始试通电报、电话业务。

1966年，我国第一套长途自动电话编码纵横制交换机研制成功，在北京安装使用。

1967年，电子式中文译码机样机试制成功，在上海安装试用。

1970年，960路微波通信系统Ⅰ型机研制成功。

1970年，我国第一颗人造卫星（东方红1号）发射成功。

1972年，北京开始建设地球站一号站，次年建成投产。

1974年，北京卫星地球站二号站建成投产，通信容量为132条话路和一条双向彩色电视。通过印度洋上空的国际通信卫星与亚非各国和地区开通直达电路。

1974年，我国研制成功石英光纤。

1978年，120路脉码调制系统通过鉴定。

1978年，我国研制成功多模光纤光缆。

1980年，64路自动转报系统（DJ5-131型）研制成功。

1982年，中国第一部万门程控电话交换机在福州启用，引进的是日本F-150万门程控交换机。

1982年，首次在市内电话局间使用短波长局间中继光纤通信系统。

1982年，256线程控用户电报自动交换系统研制成功并投户使用。

1982年，我国自行设计的8频道公用移动电话系统在上海投入运营。

1983年9月16日，上海用150MHz频段开通了我国第一个模拟寻呼系统。

1983年，4380路中同轴电缆载波系统研制成功，并通过国家鉴定。

1984年4月8日，我国的DFH-2（东方红二号）试验通信卫星成功发射，定点高度为35786公里，4月16日定点于东经125°E赤道上空。通过该星进行了电视传输、声音广播、电话传送等试验。

1984年，我国开始在长途通信线路上使用单模光纤，进入了第三代光纤通信系统。

1984年5月1日，广州用150MHz频段开通了我国第一个数字寻呼系统。

1984年，程控中文电报译码机通过鉴定并推广使用。

1984年，首次具备国际直拨功能的编码纵横制自动电话交换机（HJ09型）研制成功。

1985年，上海贝尔公司组装第一批S-1240程控交换机。

1985年，广州与香港、深圳、珠海开通电子邮件。

1985年，深圳发行了我国第一套电话卡，共3枚，面值87元。

1985年，我国正式经国际卫星组织的C频段全球波束转发中央电视台的电视节目。

1985年，北京至南极无线电话通话成功。这是我国电信史上最远距离的短波通信。

1986年7月1日，以北京为中心的国内卫星通信网建成投产。2日，我国第二颗实用通信卫星发射成功。

1986年，第一台局用程控数字电话交换机（DS-2000）研制成功。

1987年，第一个长距离架空光缆通信系统（34Mb／s）在武汉至荆州、沙市间试通。

1987年9月20日，中国Internet之父钱天白教授发出了我国第一封电子邮件。中国的因特网时代开始。

1987年11月，广州开通了我国第一个移动电话局，首批用户有700个。

1987年，我国第一个160人工信息台在上海投入使用。

1988年，第一个实用单模光纤通信系统（34Kb/s）在扬州、高邮之间开通，全长为75公里。

1988年，北京高能物理所利用因特网实现了与欧洲及北美地区的电子邮件通信。

1988年3月27日，我国发射了实用通信卫星。

1988年5月9日，北京、波恩国际卫星数字式电视会议系统试通。

1989年，第一条1920路（140Mb/s）单模长途干线在合肥、芜湖间建成开通。

1989年5月，我国的第一个公用分组交换网通过鉴定，并于11月正式投产使用。

1989年6月，广东省珠江三角洲首先实现了移动电话自动漫游。

1990年7月，上海引进美国摩托罗拉公司的800MC集群调度移动通信系统。140Mb/s数字微波通信系统研制成功。

1991年，一万门程控数字市内电话交换机通过鉴定。1920路（6GHz）大容量数字微波通信系统和一点对多点微波通信设备通过鉴定。

1991年3月，第一个ISDN（综合业务数字网）的模型网在北京完成联网试验，并通过了技术鉴定。

1991年，622Mb/s光纤通信数字复用设备（五次群复用设备）研制成功，3月通过了技术鉴定。

1991年，我国第一台拥有完全自主知识产权的大型数字程控交换机——HJD04诞生。

1991年11月15日，上海首先在150MHz频段上开通汉字寻呼系统。

1992年7月，我国第一个168自动声讯台在广东省南海开通。

1993年9月19日，我国第一个数字移动电话通信网（GSM）在浙江省嘉兴市首先开通。

1994年10月，我国第一个省级数字移动通信网（GSM）在广东省开通，容量为5万门。

1998年1月，浙江省余杭电信局正式开通了小灵通业务。

1998年3月，在原电子工业部和邮电部的基础上，成立了信息产业部。

1998年5月15日，北京电信长城CDMA网商用试验网（133网），在北京、上海、广州、西安投入试验。

1999年1月14日，我国第一条开通在国家一级干线上的，传输速率为8×2.5Gb/s的密集波分复用（DWDM）系统通过了信息产业部鉴定，使原来光纤的通信容量扩大了8倍。

1999年，第一次电信重组开始。中国电信被拆分，形成了电信、移动、联通、卫通、小网通、吉通、铁通七家运营商竞争的格局成。

2000年5月，ITU（国际电信联盟）正式宣布将中国“自主知识产权”的TD-SCDMA，与欧洲的WCDMA、美国的CDMA2000并列为三大3G国际标准。

2002年1月8日，中国联通“新时空”CDMA网络正式开通。

2002年5月17日，中国移动全国正式投入GPRS系统商用。

2002年5月16日，第二次电信重组开始。中国电信南北分拆，北方九省一市电信公司从中国电信剥离，与小网通、吉通合并，成立新的中国网通公司，「中国网络通信集团公司」和「中国电信集团公司」正式成立。

2008年3月，「信息产业部」合并为「工业和信息化部」（简称工信部）。

2008年，第三次电信重组开始。中国电信1100亿收购联通CDMA网络；中国联通与中国网通合并；中国卫通的基础电信业务并入中国电信；中国铁通并入中国移动。

2009年1月7日，工信部为移动、电信和联通发放3G牌照，此举标志着我国正式进入3G时代。

2013年12月4日，工信部正式向三大运营商发布4G牌照（TD-LTE）。

2013年底和2014年初，先后向两批共19家民营企业颁发了虚拟运营商牌照。

2014年9月，中国铁塔挂牌成立。



2015年2月27日，工信部向电信和联通发放“FDD-LTE”牌照。

2017年，三大运营商密集宣布NB-IoT商用和试商用。

2017年，华为公司营收超过爱立信，成为全球第一大电信设备厂商。



2017年8月，中国联通与BAT等公司签署了战略合作框架协议，引入民营资本，拉开“混改”大幕。

2017年9月1日，三大运营商宣布取消国内手机长途和漫游费。



2018年4月3日，工信部向移动发放“FDD-LTE”牌照。

2018年4月15日，美国对中兴通讯实施禁运制裁。

2018年7月1日，国内三大运营商宣布取消国内手机流量“漫游”费。



2018年7月20日，烽火和大唐合并，中国信科集团正式成立。



2018年12月6日，华为CFO孟晚舟被加拿大政府拘扣。

2018年12月6日，工业和信息化部向三大运营商发布了全国范围5G中低频段试验频率使用许可。

2019年2月12日，国内首次实现1.06Pbit/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验，可以实现一根光纤上近300亿人同时通话。

to be continued...