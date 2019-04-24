波音2019年一季度实现229亿美元营业额

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IT之家4月24日消息 4月24日，波音发布了229亿美元的一季度营业额，体现了较低的737交付量，但得到了更高的其他业务量的补偿。公司在季度末的整体储备订单依然雄厚，达到4870亿美元，包括超过5600架民用飞机。
波音正在获得737 MAX软件升级最终认证的方向上取得稳步进展，目前已经完成了135架次带有升级后软件的测试和生产飞行。公司继续与全球航空管理机构和航空公司伙伴密切合作，以全面测试软件并完成制订一整套完善的培训和教学材料。
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