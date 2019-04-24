内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

波音2019年一季度实现229亿美元营业额

2019-4-24 20:28:17来源：IT之家作者：沧海/实习责编：沧海/实习评论：

IT之家4月24日消息 4月24日，波音发布了229亿美元的一季度营业额，体现了较低的737交付量，但得到了更高的其他业务量的补偿。公司在季度末的整体储备订单依然雄厚，达到4870亿美元，包括超过5600架民用飞机。

波音正在获得737 MAX软件升级最终认证的方向上取得稳步进展，目前已经完成了135架次带有升级后软件的测试和生产飞行。公司继续与全球航空管理机构和航空公司伙伴密切合作，以全面测试软件并完成制订一整套完善的培训和教学材料。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：波音

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有