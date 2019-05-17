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IT之家专享：立减100元，汪峰FIIL T1真无线蓝牙耳机299元新低价

2019-5-17 15:46:48来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

5月17日，汪峰FIIL T1真无线蓝牙耳机再次上架“辣店”自营商城，零售价399元，本次IT之家专享100元特惠，299元包邮到手：点此选购

京东与天猫同款现均售399元，本次299元算得上全网现售最低价，性价比十足；本轮订单将于5月20日起发货。

大家对蓝牙耳机最大的期盼都有什么？

• 方便轻巧

• 没有延迟

• 续航给力

• 售价合理亲民

当然，在2018年能做到前三点的耳机寥寥无几，售价都在千元以上。

随着各家跟进蓝牙5.0技术，真·无线蓝牙耳机的实用性大大提升，FIIL也顺势推出其无线旗舰——【T1】。

作为旗舰，当然堆料是必不可少的：蓝牙5.0+LDS天线技术、单机6小时续航+充电盒24小时续航、6mm动圈单元、触摸控制、DSP通话降噪、IP65防水防尘……该有的都有了，299元的售价也足够亲民。

▲ 开盖闪连

FIIL T1 独有闪连技术，首次配对完成后，每次听歌时，开盖耳机即可自动连接手机。

其采用台湾Realtek瑞昱低功耗双模单晶蓝牙芯片，搭载蓝牙5.0技术与iPhone使用的LDS无线技术，实现了蓝牙连接更快+传输更稳定。

▲ 双耳6小时续航

采用MorpheusSTB智能功耗优化，单次充满电，耳机机身拥有双耳6小时续航。

耳机盒除收纳耳机外，还可为耳机提供3次满电续航，充满耳机+充电盒，合计续航6*4=24小时。


▲ 耳机狂甩不掉

FIIL T1 单只耳机4.8g，搭配耳塞及RotateSecure专业防脱落耳翼，实测佩戴舒适，没有撑耳的感觉，且在运动时狂甩不掉。

既然提到运动，防水防尘是必不可少：IPX5防水+IP6X防尘+耳机内部纳米防水涂层，雨中运动也不是做不到。

▲ DSP通话降噪

以音乐耳机的标准配置音频系统，T1采用6mm动圈单元+高密度铷磁铁+专业调音耳塞。毕竟是新产品，对比现售同价位的蓝牙耳机，音质有了一个台阶的进步，低音不是混混的一团，能听出乐器与人声的距离，T1的调音很适合流行音乐。

▲ 双耳操作方式

左耳是副耳机，无法单独使用；右耳是主耳机，可以单独使用。双耳均支持触控操作，一指轻点即可完成播放、接听、呼叫Siri、甚至调节音量等操作，运动无需反复拿出手机。

T1还支持双耳高清通话（打电活时两只耳朵都有声音），内置降噪专用麦克风，采用DSP技术消除环境噪音，在嘈杂环境中也能高清通话。

对于一副主打运动的真·无线耳机来说，FIIL T1不仅配备了蓝牙5.0、最新的连接技术以及放心的续航时间，它在音质方面同样有着诚意十足的表现。对于当下的300元级真·无线蓝牙耳机来讲，性价比十足。

真无线T1参数
类型TWS真无线颜色曜石黑
类型入耳式重量约4.8g/只
蓝牙V5.0芯片瑞昱RTL8763B
距离10米解码 AAC, SBC
充电1.5小时续航约6小时
接口Micro   USB电池50mAh*2/500mAh
防护IP65防水防尘额外续航>18小时
闪连开盖闪连操作方式触控
主机右耳通话双耳高清语音
喇叭6.0mm喇叭频响15Hz~22kHz
灵敏度95dB   SPL@1mW喇叭失真<3%   @1mW

FIIL T1售价399元，辣店直降100元，仅需299元包邮，点此选购

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