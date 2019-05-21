华为禁令事件持续发酵，美芯片股集体跳水

C114讯5月21日消息 在美国选择“封杀”华为后，股市这个经济晴雨表迅速作出反应。周一美股三大指数集体收低。据第一财经发布的消息，欧美芯片股均遭重挫，欧股全线收低，美股二连跌，纳指跌近1.5%。道琼斯工业平均指数收跌84.10点，跌幅0.33%，盘中一度跌超200点，最后收报25679.90点；标普500指数收跌19.30点，跌幅0.67%，报2840.23点；纳斯达克综合指数收跌113.91点，跌幅1.46%，报7702.38点。

其中，芯片股集体跳水，英伟达和AMD均下跌约3%，泛林半导体下跌5.4%，美光科技下跌4%，高通股价下跌6%，博通股价下跌6%。此外，科技股也多数收跌，微软跌1.4%，Facebook跌1.3%，AMD跌近3%，优步跌0.9%，英伟达跌3%，特斯拉跌2.6%，亚马逊跌0.6%。苹果股价下跌超过3%。

业内人士称，在贸易战面前，从来没有赢家。美国政府以耍流氓的形式制裁华为，必然要为此付出沉重的代价，而且这一代价是不可逆的，美资芯片公司的好日子也已经到头了。

5月15日，美国政府对华为采取行政命令并将华为及其关联公司列入所谓的“实体名单”，这对于目前在较大程度上依赖美国进口元器件的华为来说，的确会带来不小的影响。但总体而言，交易双方都将遭受一定的损失，美国此次的出口管制还将大规模影响大量获得华为订单的美国供应商们。

据了解，华为每年采购价值约670亿美元的零部件，其中约110亿美元来自美国供应商。2018年底，华为公布的92家核心供应商名单，其中总部在美国的有33家，占比最高。在这其中包括耳熟能详的英特尔、高通、博通、美光、思佳讯、科尔沃、西林克斯和新飞通等公司，都是华为在美国的重要供应商。

有媒体称，因美国政府施压，英特尔、高通、赛灵思、博通、Qorvo、美光、英伟达等美国半导体厂商，或存中止与华为部分业务合作的可能。除此之外，欧洲最大的半导体芯片制造商意法半导体(STM)也正在讨论是否想继续向华为供货。

实际上，对许多美国企业来说，已经无法离开中国市场，而华为正是他们的大客户乃至最大客户--大单的丢失将令他们的业务同样受到伤害，甚至有破产之虞。华为在一份媒体声明中即指出，将华为列入所谓“实体名单”，会对与其合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位。

在发布华为贸易禁令之后，华为海思总裁何庭波在17日凌晨发布《海思总裁致员工的一封信》，信中称，“公司多年前做出了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得”，而华为“为了这个以为永远不会发生的假设，数千海思儿女，走上了科技史上最为悲壮的长征，为公司的生存打造‘备胎’”。

5月18日，华为创始人、总裁任正非在接受日本媒体采访时指出，即使高通和其他美国供应商不向华为出售芯片，华为也“没问题”，因为“我们已经为此做好了准备”。

根据最新消息，美国官员周一决定，将对华为的禁令延迟90天实施，也就是到8月中旬生效。其给出的理由是，华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。