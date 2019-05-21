美国国土安全部声称中国无人机窃取数据

据CNN报道，美国国土安全部在当地时间周一（20日）发布的一份报告中警告称，中国制造的无人机可能正在向中国制造商发送敏感飞行数据，政府可以访问这些数据。美国国土安全部网络安全和基础设施安全局发出的警告称，无人机“对组织的信息构成潜在风险”。

虽然报告没有指明具体的制造商，但根据一项行业分析，美国和加拿大使用的无人机近80%来自总部位于中国深圳的大疆。近年来，美国地方执法机构和基础设施运营商越来越依赖无人机。