任正非首谈华为备胎计划，有15000多名在编基础研究科学家和专家

IT之家5月21日消息 华为创始人兼CEO任正非在深圳接受了中国媒体的采访。华为旗下芯片公司海思半导体的总裁何庭波此前发布的一封员工内部信中提到，海思将启用“备胎”计划。今天，任正非首谈华为备胎计划，称每年采购高通5000万套芯片，我们从来没有排斥和抵制。

上星期中移动招标，40个城市中标37个，并没有因为美国禁令就停止发展。不会造成公司发展的负增长，也不会影响公司的发展。

关于备胎

（断供影响）最关键的是取决于你的自主创新，我们希望和美国一起共同为人类服务，我们研究的成果你照样可以生产，我们为用户好，希望很多东西我们一起生产。华为不会出现“断供”这种极端情况，我们已经做好准备了。

任正非称，今年春节时，我们判断出现这种情况是2年以后。我还有两年时间去足够足够准备了。孟晚舟事件时我们认为这个时间提前了，我们春节都在加班。保安、清洁工、服务人员，春节期间有5000人都在加班，加倍工资都在供应我们的战士战斗，大家都在抢时间。

“美国限制后，我们的增长速度会下来一点，但不会负增长、对产业经济产生大影响。我们是朋友遍天下。备胎不是为了砸朋友。之前我们的研究成果甚至自己不生产，交给供应商生产。所以我们之间建立了长久的信任。”

问及备胎是否使用，任正非表示，备胎是一定要用的，因为它是围绕我们的解决方案设计的，而不是脱离解决方案做的，直到它能用的时候才开始投入使用。

关于谷歌

“在最高点上，我们和美国有冲突，但最终还是要一起为人类做贡献。”

“备胎就是为了应对特殊情况。我们最后发现美国对华为的限制时间由于孟晚舟事件推前了。以前以正胎为主，现在是以备胎为主。我们的增长速度会下来一点，但不会负增长，对产业经济产生影响。谷歌是个好公司，它会配合美国政府做应该做的事情。”

关于研发

任正非称，华为要以中国为中心，以东欧为基地，突破美国的重围。

任正非表示，我们国家物理家、化学家等等完全依靠自己创新很难成功，咱们要借鉴其他国家的优势，哪一个地方优我们就到哪一个地方去。

任正非谈到，美国的研究中心也在持续产生中国科学家，我们国家现今五千年文明，有了这么好的基础，我们拿出政策来拥抱世界。大家看东欧这个国家比较贫穷，但是美国的很多东西移到东欧来，东欧人到中国来，以中国为中心，我认为眼前的方式，中国近些年好的一些，中国要踏踏实实在学工业、化学、神经学、脑科学等等，我们才可能在这个世界上站住脚。

美国没有力量能号召所有其他国家来关闭对华为的大门。每个国家都有对外投资的计划，你们也不要过于感性。

关于教育

任正非称，中国将来要和美国竞赛，一定要通过教育。重视教育，最重要的就是重视和尊重教师。教育就是提高全民的文化素质，不能随意说教育做教育，我认为最终是要靠教师，只有教师的地位得到提升，才可能实现教育的高质量发展。

任正非介绍，华为至少有700名数学家、800多名物理学家、120多名化学家、六七千名基础研究的专家、六万多名各种高级工程师、工程师，形成这种组合在前进。

“我们自己在编的15000多基础研究的科学家和专家是把金钱变成知识，我们还有60000多应用型人才是开发产品，把知识变成金钱。我们一直支持企业外的科学家进行科研探索。“

任正非表示，我没有学过哲学，也没有研究过管理哲学。华为最大的哲学就是以客户为中心。华为的责任就是为客户创造价值。

任正非称，自主创新不等于自己创新，不是全部都要自己去重复性的创新，卡脖子是补短板，但需要知道自己的长处在哪。

华为华为技术战略部部长朱广平举例补充称，数学的核心是解决知其然知其所以然的事情。可以做实验，但需要了解其背后的理论知识。

任正非称，不是哪个部门赚钱就哪个部门重要。华为最重要的是CNBG（运营商业务部门），这个部门是最重要的，称霸世界的。海思的地位就是华为的附属品，随着战略大队前进。