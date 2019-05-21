百度宣布景鲲晋升副总裁，继续任SLG总经理

IT之家5月21日消息 今天，百度公司宣布景鲲晋升为副总裁。百度在晋升邮件中评价他：“敢打硬仗、能打胜仗，更对用户体验高度重视，构筑了良好的产品口碑”。

百度表示，景鲲将继续担任智能生活事业群组（SLG）总经理，全面负责小度助手与小度系列硬件的产品、研发、运营、销售和商务等工作。

百度称，截止到2019年第一季度，搭载小度助手的智能设备量已经超过2.75亿，环比上涨279%，月语音交互达到23.7亿，环比上涨817%，是中国最大最活跃的对话式人工智能平台。

以下为内部信原文：

各位百度同学，大家好！

非常高兴地向大家宣布，经公司研究决定，即日起景鲲晋升为公司副总裁，他将继续担任智能生活事业群组（SLG）总经理，并继续向Robin汇报。

景鲲2014年加入百度，曾任大搜总产品架构师、搜索公司产品委员会主席，推动了度秘等多个创新产品的孵化及落地。2018年景鲲被任命为百度智能生活事业群组（SLG）总经理，全面负责小度助手与小度系列硬件的产品、研发、运营、销售和商务等工作。过去一年里，景鲲不仅搭建了一支富有战斗力的团队，更带领团队取得了出色的成绩。截止到2019年第一季度，搭载小度助手的智能设备量已经超过2.75亿，环比上涨279%，月语音交互达到23.7亿，环比上涨817%，是中国最大最活跃的对话式人工智能平台。同时，SLG团队为百度在硬件方向的探索上做出了突出贡献，从去年开始陆续推出多款小度系列智能音箱产品，深受用户喜爱，销量节节攀升，成本不断优化。2019年第一季度，小度智能音箱出货量超2018全年，已经后来居上成为中国市场第一。

景鲲带领SLG团队敢打硬仗、能打胜仗，更对用户体验高度重视、持续发力，小度系列在用户体验上的成绩远超竞对，构筑了良好的产品口碑，这些都在当今百度有着非常重要的示范意义。

景鲲积极拥抱变化，勇于迎接挑战，凭借优秀的沟通协作能力和开放的管理心态，打造出高效协同的合作模式，引领业务不断前进。他高度理解并认同百度文化，用使命和愿景驱动团队，注重梯队建设和人才培养，建立了AI时代以用户体验为核心的创业团队文化，是百度简单可依赖文化价值观的践行者与传播者。

让我们一起祝贺景鲲的晋升！希望他再接再厉，带领团队不断开拓创新，为实现“用科技让复杂的世界更简单”这一伟大使命贡献重要力量！

崔珊珊