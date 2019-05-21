顺丰成立新公司：继续加码供应链管理，注资3000万元

新浪科技讯5月21日上午消息，5月20日，顺丰控股旗下深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司新增对外投资，成立顺丰共享精密信息技术（深圳）有限公司，注册资本3000万元人民币，由李菊花担任法定代表人，资料显示，李菊花是顺丰控股高级总监、财务共享负责人，她同时担任公司的执行董事兼总经理。

数据显示，新公司的经营范围包含信息系统维护、供应链管理及商业数据分析，完整描述为，“信息系统的技术维护和管理；以承接服务外包的方式从事信息技术开发和设计；物流信息管理；财务信息咨询、经济信息管理、企业管理咨询（均不含限制项目）；供应链管理；商业数据处理及分析服务。”

值得关注的是，顺丰在2019年以来已成立多家供应链相关公司，如1月16日成立的上海丰湃达供应链有限责任公司，1月29日成立的上海好驷驹供应链管理有限公司，2月1日成立的顺丰同城控股有限公司经营范围也包含供应链管理。

5月17日晚间，顺丰发布了2019年4月快递服务业务经营简报，该报告单独公布了顺丰供应链业务的经营数据。顺丰董事长王卫将供应链服务视为顺丰下一步发展的重中之重——“顺丰未来致力于提供综合物流服务，所针对的不是4000亿传统快件市场，而是12万亿大物流市场”。在去年10月26日，顺丰控股宣布以55亿元的价格，收购德国邮政敦豪集团(DPDHL）在中国内地、中国香港和中国澳门地区的供应链业务。

数据显示，顺丰今年4月供应链业务营业收入为4.25亿元，加之顺丰速运物流业务收入的77.22亿元，顺丰4月总的营业收入为81.47亿元，同比增长了17.48%。