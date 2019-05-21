因海外收入流失，尼泊尔禁止境内用微信支付和支付宝

北京时间5月21日午间消息，据尼泊尔《喜马拉雅时报》（The Himalayan Times）网站报道，尼泊尔中央银行（Nepal Rastra Bank）今日宣布禁止在尼泊尔使用微信支付和支付宝，称因中国游客非法使用这些支付应用，该国正在流失海外收入。

大多数前往尼泊尔的中国游客都会使用微信支付和支付宝，在尼泊尔经营酒店、餐厅等业务的中国公民也时常使用这些支付应用。因而，当中国游客走进这些同胞在尼泊尔开的店铺时，他们会选择使用中国的支付应用来付款。这些中国的数字钱包并未在尼泊尔注册，这就意味着，尽管服务发生在尼泊尔，但支付实际则发生在中国。

这样一来，尼泊尔当局就无法将中国游客的消费登记为海外收入，因为事实上这笔钱从未经过尼泊尔的银行渠道。另外，这也意味着中国的商人可以在不缴税的情况下赚取收益，因为尼泊尔当局无法证明这些交易确实发生在本国境内。

“这些活动是非法的。因此，我们决定禁止这些应用在尼泊尔的使用，”NRB发言人告诉《喜马拉雅时报》，“若发现有人使用中国支付应用，我们将立即对其发起刑事调查。”

《喜马拉雅时报》曾在4月17日率先报道此事。当时中央银行表示其正在寻找可行的途径，来合法化在尼泊尔使用这些数字钱包，因为中国也是该国的第二大国外游客来源，而大部分游客偏好使用这些支付应用。

“我们知道大多数中国人都使用微信支付和支付宝。但是在尼泊尔提供支付相关服务的国外企业应在本地注册业务。若未注册，这些中国企业的服务则需要在尼泊尔已经注册的公司提供，”该发言人提到。

据NRB一名不愿透露姓名的官员表示，目前，至少已经有两家尼泊尔公司表示有兴趣充当这中间商的角色。一旦这些中间商获得批准，通过微信支付和支付宝支付的款项将在中间商的操作下流经尼泊尔的银行，从而帮助尼泊尔当局将这些消费登记为海外收入。

但由于这些应用支持点对点交易，即便有中间商的介入，非法支付活动依旧难以排除。尼泊尔的中国游客和中国商人之间总可以绕过中间商进行支付。

据数字支付领域的专家解释，仅当中国支付企业部署地理围栏技术来追踪中国公民是否使用正规渠道支付时，这类非法活动才能得到有效制止。