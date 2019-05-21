字节跳动付费音乐服务今秋推出，已获印两大唱片公司版权

北京时间5月21日消息，知情人士称，字节跳动科技公司正在开发一款付费音乐服务，将在新兴市场挑战行业领头羊Spotify和苹果公司的Apple Music。

知情人士称，字节跳动预计最快于今秋在少数几个地区推出这款新应用，主要是付费音乐服务尚未赢得大量用户青睐的相对贫穷国家。字节跳动已经拿到了印度两大唱片公司T-Series和Times Music的音乐版权。

尽管新音乐应用不会以抖音海外版TikTok命名，但是字节跳动将设法把部分TikTok用户转化为付费订户。抖音和TikTok的下载量已经超过了5亿次，已经成为当代音乐行业最具影响力的两款应用。过去一个月，世界上最火的歌曲《Old Town Road》就是首先在TikTok上流行开来的。

新应用将包括一个可点播的歌曲目录，也包含视频，并非复制Spotify或Apple Music的模式。这款应用的开发已经足够完善，已向许多音乐行业高管进行了演示。

目前为止，字节跳动尚未获得世界三大唱音乐集团——环球音乐、华纳音乐以及索尼音乐——的音乐版权。在大多数新兴市场，这三大音乐集团的歌曲目录占比很小。但是如果字节跳动想要向欧洲、拉美或者北美扩张，他们的歌曲目录将至关重要。

字节跳动已成为世界上估值最高的创业公司之一，最新一轮融资的估值超过750亿美元，字节跳动的另外一款标志性应用是今日头条。

字节跳动尚未置评。