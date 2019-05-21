小赢科技第一季度净营收7.76亿元，同比下降1.6%

新浪科技讯北京时间5月21日午间消息，小赢科技(NYSE:XYF)今日公布了截至2019年3月31日的第一季度未审计财报。财报显示，第一季度归属于小赢科技股东的非美国通用会计准则（non-GAAP）净利润为2.558亿元人民币，净营收为7.764亿元人民币。

2019年第一季度财务要点：

- 2019年第一季度归属于小赢科技股东的净利润从2018年同期的人民币1.422亿元增加到人民币2.136亿元（合3180万美元），增幅为50.2%。

- 2019年第一季度归属于小赢科技股东的非美国通用会计准则（non-GAAP）净利润增加了39.4%，从2018年同期的人民币1.835亿元人民币增至人民币2.558亿元（约合3810万美元）。

- 2019年第一季度净营收从2018年同期的7.887亿元人民币下降到7.764亿元人民币（合1.157亿美元），降幅为1.6%。

- 2019年第一季度营业利润较2018年同期的2.498亿元人民币增长11.7%，达到2.791亿元人民币（合4160万美元）。

- 2019年第一季度每股ADS（美国存托股份）基本和稀释后每股收益分别为1.40元人民币（0.21美元）和1.32元人民币（0.20美元），而2018年同期分别为1.02元和0.94元人民币。

- 2019年第一季度每股ADS non-GAAP基本和稀释每股净收益分别为1.68元（0.25美元）和1.58元（0.24美元），而2018年同期分别为1.30元和1.22元。

2019年第一季度运营要点：

- 2019年第一季度贷款促成总额为96.29亿元人民币，比2018年同期的86.92亿元人民币增长10.8%，比2018年第四季度的94.74亿元人民币增长1.6%。

- 2019年第一季度小赢信贷的贷款促成总额为79.32亿元人民币，较2018年同期的82.39亿元人民币下降3.7%，较2018年第四季度的76.2亿元人民币增长4.1%。小赢信贷占公司贷款促成总额的82.4%，2018年同期为94.8%。

-截至2019年3月31日，未偿贷款余额为人民币201.87亿元，而截至2018年3月31日和2018年12月31日的未偿贷款余额分别为人民币200.33亿元和人民币208.49亿元。

- 2019年第一季度贷款促成总数为1,468,270笔，比2018年同期的721,051笔增加了103.6%，比2018年第四季度的1,295,541笔增加了13.3%。

- 2019年第一季度，每笔交易的平均贷款额为人民币6558元，比2018年同期的人民币12,055元下降了45.6%，比2018年第四季度的人民币7312元下降了10.3%。

-截至2019年3月31日，所有逾期31至90天及91至180天的未偿还贷款拖欠率分别为3.56%及5.21%，而截至2018年12月31日则分别为3.54%及5.28%，截至2018年3月31日分别为2.61%及2.59%。

- 2019年第一季度，活跃借款人数为745,056人，比2018年同期的592,358人增加了25.8%，比2018年第四季度的863,067人减少了13.7%。

-截至2019年3月31日，在我们的平台上至少进行了一次交易的累计借款人数量为4,580,576人。

-截至2019年3月31日，累计注册用户达到25,797,200人。

- 2019年第一季度，活跃的个人投资者数量为96,686人，比2018年同期的135,358人减少了28.6%，比2018年第四季度的110,973人减少了12.9%。

-截至2019年3月31日，活跃的个人投资者累计为477,489人，而截至2018年3月31日的活跃个人投资者为332,674人，截至2018年12月31日的活跃个人投资者为454,117人。