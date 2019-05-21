虎牙直播CEO董荣杰：将进军美国市场

北京时间5月21日消息，为了在国际上挖掘快速增长的电竞市场，虎牙直播正在向中国以外地区扩张，把目光瞄准了美国。

虎牙已在纽交所上市，在其平台上直播部分电竞赛事，并提供其它用户生成内容。虎牙主要通过向用户销售虚拟礼物创收，后者再把这些礼物打赏给平台上的主播。这种模式帮助虎牙在第一季度实现了93.4%的营收同比增速。

向美国扩张

虎牙已成为中国主流游戏直播平台之一，正把其注意力转移到国际扩张上。目前，虎牙已在拉美和亚洲部分市场推出了海外平台Nimo TV。

虎牙CEO董荣杰表示，一旦公司想清楚了扩张策略，美国可能就是下一站。“我们对美国市场渴望已久。我们知道美国拥有庞大的高价值用户群体，”董荣杰在接受采访时称，“在我们看来，直播平台Twitch是一个十分强劲的竞争对手。我们希望在进军美国市场前做好充分准备，明确我们的策略。”

董荣杰称，虎牙的全球化进程才刚刚启动一年多时间，他希望公司首先在亚洲、拉美可能还有非洲证明公司的能力。他表示，一旦虎牙做好充分准备，或许就能够在明年或者后年在美国市场取得好成绩。

全球电竞经济正在蓬勃发展。市场研究公司Newzoo预计，今年全球电竞收入将超过10亿美元。按收入计算，北美预计仍将是全球最大的电竞市场，这会吸引虎牙进入。中国预计将是全球第二大电竞市场。

但是，对于虎牙来说，进军美国市场要存在自身挑战。虎牙将会面临亚马逊旗下Twitch和谷歌旗下YouTube的激烈竞争。而且，尽管虚拟礼物销售是中国和东南亚应用十分流行的创收商业模式，但是目前还不清楚它在美国是否可行。

另外，全球经济环境也是一个挑战。不过，董荣杰认为，他并不担心这一点。他表示，虎牙处于娱乐行业，不管经济好坏，娱乐行业会继续发展，虎牙的核心业务不会受到太大影响。其次，中国非常支持电竞和高科技公司。

投资自主电竞队伍

电竞比赛中的各支队伍是电竞行业的关键组成部分。许多比赛会为获胜者提供巨额奖金，参赛者在年纪轻轻时就能够赚到数百万美元。越来越多像虎牙这样的内容平台正在组建自主电竞队伍，这已经成为了一种趋势。

虎牙旗下电竞队伍名为成都猎人队，它参加了暴雪娱乐公司举办的《守望先锋联赛》、暴雪娱乐是动视暴雪子公司。

董荣杰表示，组建自主电竞团队的目的不是为了赢得奖金，而是为了帮助公司在电竞世界建立其品牌。“如果我们只与其他队伍或者赛事合作，我仍感觉我们只是一个远离整个电竞体系的局外人。我们想要通过管理我们的自主队伍深入参与这一行业，而不是仅仅成为其中一部分。我们想要亲自感受整个电竞体系，不要局限于内容输出平台。”他表示。

董荣杰称，虎牙希望在今年拥有更多电竞队伍。不过，专家认为，尽管虎牙组建自主队伍可能不是出于经济动机，但是它或许会为公司创造更多收入来源。

“对于平台来说，与电竞队伍的结合意味着平台上的玩家会把他们的粉丝团引向这些平台。而且，这还会创造一个营销机会，面向一个核心目标受众群宣传你的直播平台，”Newzoo高级市场分析师尤里·潘尼凯特(Jurre Pannekeet)表示，“从长期来看，当电竞队伍收入实现增长，平台从他们所拥有的队伍中获取利润，这可能会成为一笔不错的投资。”