银行转型数字支付，2018年全球ATM数量首次下降

5月22日消息，据彭博社报道，在2008年经济危机爆发后，原美联储主席保罗·沃尔克(Paul Volcker)曾称自动取款机（ATM）是改善社会的最新金融创新。然而仅仅10年后，ATM的受欢迎程度就开始下滑。

英国咨询公司RBR发布的最新研究报告称，由于银行纷纷关闭分支机构，并将资源转向数字支付，去年全球ATM数量出现首次下降。在ATM数量下滑最多的五大市场中，中国、美国、日本以及巴西分别下降了1%，而位居第五的印度“增长也开始大幅放缓”。

银行客户越来越多地使用手机访问日常金融服务，日益从现金转向信用卡和借记卡。美国最大的银行摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)去年削减了2%的分支机构，同时拨出108亿美元用于开发数字支付技术。该银行的活跃数字客户增加了5%，活跃移动客户增加了11%。

尽管全球范围内的ATM数量首次出现下降，但人们不再使用ATM并非一种新现象。美国银行2012年削减了ATM的使用，摩根大通2015年也做了同样的事情。ATM数量减少可能会对NCR和Diebold Nixdorf等ATM生产商造成伤害。

不过，并不是每年ATM数量都会出现像去年那样大的降幅。RBR表示，发展中国家市场ATM的增长将可帮助减缓这一趋势。该公司预计，未来6年，全球银行ATM的数量将仅下降0.6%。RBR在声明中称:“金融普惠举措将继续推动亚太、中东、非洲和拉丁美洲发展中市场的ATM数量增长。”