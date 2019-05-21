松下FZ1000 II相机评测：4K大变焦全都有

对大部分人来说，现在智能手机的拍摄能力完全能满足日常生活所需，所以买一台专业性强一点的单反无反相机的必要性并不大，试想，这类需要换镜头的相机，你买了相机回头还要搭配镜头，真的打算“穷三代”吗？

但话又说回来，如果出门旅个行，仅靠手机显然还差那么点，来都来了当然还是要好好拍照，记录点美好回忆的不是么。因此，一台不用太专业，且功能都具备的长焦相机就非常有必要了。近日，爱活网收到一台松下FZ1000 II长焦相机，出门旅行这样一台相机就够了吗？不如一起来看看。

仿单反造型 却异常轻巧

熟悉松下的朋友应该知道，2014年松下发布了FZ1000长焦相机，在当时其凭借1英寸大底和大变焦获得不少家庭用户的喜爱。而时隔五年，松下FZ1000 II相机又有什么变化呢？先从外观开始说起吧。

别看松下FZ1000 II相机在外观上看上去和单反相机类似，但实际上你一上手就能明显感到区别了。裸机重量仅为758g的松下FZ1000 II别说男生，连我们办公室的娇小的女同事都觉得非常轻，还说看起来是个大块头，原来这么轻啊。

松下FZ1000 II机身顶部的按钮分布上与前代产品略有不同。FZ1000 II的手柄更大，因此将FZ1000原本放置于机身正面的前拨轮移至了快门后方，录像按钮和Fn4互换位置，Fn5则向中间移动。

此外，在松下FZ1000 II机身顶部内置了一个弹出式闪光灯，并配备了一个0.39英寸236万像素的高精准度、高速OLED电子取景器，拥有约0.74倍放大倍率和100%的视野。

再来看松下FZ1000 II机身背部，主要变化是将后拨轮移到了机顶位置，原来的地方放置了扬声器。这样的设计让背面区域显得更干净，也减少了拨轮误触的可能性。

而在机身背面采用的是一款新的3.0英寸液晶显示屏，相比前代产品，其分辨率提高到了124万像素，支持180°旋转和270°上下翻转，并支持触控操作。

另外机身两侧分别为外置麦克风接口、遥控接口、micro HDMI D型接口和Micro USB 接口。底部仍然是常规设计，三角架安装孔和电池/存储卡仓。这次松下FZ1000 II其电源为1200mAh，续航能力约为440张左右。

一镜走天下 不是谁都有

此次松下FZ1000 II相机搭载了一枚16倍光学变焦的LEICA DC VARIO-ELMARIT镜头。该镜头由11组15片镜片组成，其中含有4片ED镜片和5片非球面镜片，通过松下独特的非球面镜片模具技术和隐形边缘线实现美观、均匀光滑的散焦。

在松下FZ1000 II相机镜身上有一个控制环三个按钮，每个均可设定自定义功能，总共约可设置62个自定义功能，让用户可以根据自己的拍摄习惯来设置相机。另外，松下还为该镜头搭配了一个遮光罩，既能避免杂光进入镜头，也能起到保护镜头免遭意外碰撞等情况发生。

作为一个长焦镜头，自然也要有微距功能，在松下FZ1000 II相机开启微距模式后，其广角端拥有3cm的最近对焦距离。小编在博物馆里拍摄非常精巧的印章之类的，就感觉很好使，细节表现的也很不错。

▲松下FZ1000 II相机微距样张 参数：F3.7 ISO 1600 1/40s 28mm

松下FZ1000 II相机的这枚镜头的焦距为25-400mm，最大光圈为F2.8-4.0，基本上可以做到带一台相机出门，你不管拍广角还是长焦都没有问题。需要注意的是，当焦距达到400mm的时候，其整体长度还是有些惊人的，所以在使用的时候也要留意前方是否有障碍物，以免损伤镜头。

▲镜头开启：广角长度

▲松下FZ1000 II相机广角样张 参数：F3.3 ISO 125 1/1000s 9mm

▲镜头开启：长焦长度

▲松下FZ1000 II相机长焦样张 参数：F4 ISO 125 1/1600s 146mm

好玩功能一个也不能少

别以为松下FZ1000 II就只是个单纯的长焦相机，现在谁手上没点绝活真不好意思拿出来。这次，松下为FZ1000 II加入了许多LUMIX G系列无反相机上的功能，比如4K照片和后对焦。

说起来，4K照片也算是松下的一大特色，在4K连拍模式下，我们可以以每秒30帧的速度捕捉800万像素的画面，并自动保存成4K照片。我们只要在屏幕上进行滑动，就能选择出自己最满意的一张。

▲4K照片样张 参数：F3.9 ISO 1250 1/1000s 60mm

比如我们抓拍小朋友或者小动物的动态表现都不容易拍好，这时候利用4K照片，只要按一下快门，像上面这张猫咪舔草的动作，就能完美捕捉到。

另外后对焦功能则对没什么拍摄经验的人来说更是实用。只要开启了后对焦，你就随便按快门吧，反正要以哪个为焦点，拍完后你尽管选就是了，小编试了下，基本整个屏幕都布满了焦点，想对哪里对哪里。

4K照片和后对焦功能都可以在松下FZ1000 II相机机身顶部左侧的拨盘上直接选择，选择完毕后就能使用了。

出门旅游 相机一个就好

每次小编被问到选什么相机好，我通常的回答是长焦机就足够使用，但大部分人都会觉得这真的够吗？今天你看完这篇松下FZ1000 II相机的文章，难道你真的觉得不够吗？16倍光学变焦，舒适轻松的握持感，4K、后对焦以及各种滤镜模式和自动场景拍摄模式等等，对于摄影技术并不厉害的自己来说，还不够吗？

说那么多，挑了半天，还是早点买个相机，先拍起来，才有资格说这个相机够不够用，不是吗？

更多松下FZ1000 II相机样张：

▲参数：F4 ISO 1600 1/50s 64mm

▲参数：F2.8 ISO 200 1/60s 9mm

▲参数：F3.3 ISO 500 1/80s 18mm

▲参数：F3.1 ISO 1600 1/60s 14mm

▲参数：F4 ISO 125 1/320s 140mm

▲参数：F4 ISO 125 1/160s 88mm

▲参数：F4 ISO 125 1/200s 146mm

▲参数：F4 ISO 125 1/640s 146mm

▲参数：F3.9 ISO 500 1/80s 17mm

▲参数：F3.3 ISO 125 1/250s 16mm

▲参数：F4 ISO 500 1/125s 146mm