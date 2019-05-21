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外媒：蓝宝石将推两款Navi显卡，399美元起

2019-5-21 20:38:49来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月21日消息 根据外媒Videocardz的报道，蓝宝石（Sapphire）公关经理透露，当前正在开发两款Navi显卡，一款399美元的版本，可以与英伟达的GeForce RTX 2060竞争，而另外一款499美元的型号则是RTX 2070的竞品。

根据该经理的说法，Navi显卡不支持硬件级别的光线跟踪。有报道称Navi显卡的发布日期可能确实是7月7日。

不久前，AMD正式宣布将在E3上举行“Next Horizon Gaming”活动，预计将发布最新的Navi显卡，AMD E3发布会的时间是北京时间6月11日上午6时。

不久前，AMD公司首席执行官Lisa Su也公布了7nm Navi显卡的消息，预计将在第三季度上市。苏妈还透露，Navi的目标是“价格和定位低于Radeon VII”。因此可以推测7nm Navi GPU不会成为旗舰级产品，而是迎合中端市场的甜品级。苏妈还没有透露该卡是否支持硬件加速光线追踪，但表示新卡上市后将持续提供更新。

不久前，根据外媒的报道，AMD新款Navi显卡的PCB板现已在网上曝光，该PCB确认AMD计划使用GDDR6显存，PCB可容纳8个显存模块，这表明该显卡将通过256 bit 显存总线提供8GB的容量。

最后，不要忘了北京时间5月27日上午上午10点，AMD 还将再在台北国际会议中心201室举行锐龙3000处理器的发布会。

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关键词：AMDNAVI显卡

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