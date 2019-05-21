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荣耀20 Pro DxOMark评分公布：111分，排名第三

2019-5-21 21:12:43来源：DxOMark中国官网作者：-责编：孤城评论：

IT之家5月21日消息 DxOMark网站公布了荣耀20 Pro的评分——111分，排名第三。

根据DxOMark的评测。荣耀20 Pro四摄像头配置包括一个4800万像素主摄像头（具有防抖和超快的f/1.4光圈）和3倍远摄镜头。（还有一个1600万像素超广角镜头和一个专用的200万像素微距摄像头，但两者都不在我们目前的测试基准范围内。）

主要摄像头规格：

  • 四镜头配置

  • 主摄像头：索尼IMX586 1/2英寸4800万像素Quad-Bayer传感器（1200万像素输出尺寸），f/1.4镜头，等效焦距28毫米，光学影像防抖（OIS

  • 远摄镜头：800万像素1/4.4英寸传感器，f/2.48镜头，80毫米等效焦距

  • 超广角镜头：1600万像素1/3.06英寸传感器，f/2.2镜头

  • 微距镜头：200万像素

  • 相位检测自动对焦（PDAF

  • 2160p（4K）/30fps视频

  • 麒麟980芯片组

DxO评测结论：

荣耀20 Pro在照片和视频类别中的各个测试项目中的表现优异，没有明显的弱点，因此在DxOMark Mobile测试中名列前茅。在变焦方面，它的表现仅落后于目前的最佳变焦手机——华为P30 Pro；此外，虽然我们的测试基准的测试目前尚未纳入20 Pro的超广角和微距摄像头，但这些配置也许会为许多手机摄影者提供附加价值。

照片优点

  • 噪点控制合宜

  • 快速、准确而可重复的自动对焦

  • 大多数条件下的动态范围都很好

  • 中长距离变焦照片中的细节到位

  • 闪光灯照片的细节到位，仅有很少的闪光落差

  • 大光圈模式下的被摄体隔离不错，散景形状也相当好看

视频优点

  • 有效的防抖

  • 在高光下和室内场景中均能呈现不错的细节

  • 快速正确的自动对焦

  • 亮丽鲜艳的色彩

照片不足

  • 图像边缘较模糊

  • 缺少精细细节，特别是在高光下

  • 在一些场景下白平衡有偏差

  • 偶尔的非自然演色性

视频不足

  • 偶尔在户外视频中出现蓝色色偏

  • 低光和室内出现可见噪点

  • 低光下损失细节

  • 动态范围有限

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关键词：荣耀DxO

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