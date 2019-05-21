官员称埃航空难原因或是小鸟撞到飞机，波音盘前涨3%

北京时间21日晚间消息，华尔街日报援引美国官员称，埃塞尔比亚空难的原因可能是小鸟撞到飞机。

消息传出后，波音股价盘前一度涨超3%。

3月10日，埃塞俄比亚航空一架波音737-8飞机发生坠机空难。3月11日，中国民航局发出通知，要求国内运输航空公司于2019年3月11日18时前暂停波音737-8飞机的商业运行。随后，欧洲航空安全局（EASA）、英国航空局、澳大利亚航空局（CASA）等先后下令停飞波音737Max。国内目前尚未发布恢复该机型商业运行的消息。

目前，波音方面最新进展是，已经在本月完成了737Max软件升级的开发，并由公司开展了工程试飞，下一步将与FAA（美国联邦航空管理局）、全球航空管理机构和航空公司客户共同对它们进行评审，以支持重返运营和更长期的运行。

不过，据美国纽约时报5月17日消息，波音公司最近发现，这款机型的模拟器并没有和飞机一起实现软件升级。模拟器无法准确地反映出由故障的防失速系统所造成的困难条件，而防失速系统在两起空难中均起了作用。模拟器没有反映出一旦系统在高速行驶的飞机上启动，飞行员重新获得对飞机的控制所需的巨大力量。

虽然波音指出，737 MAX的模拟器训练并非必需，监管部门也没有硬性要求，但是不少航空公司依然购买单价数百万美元的模拟器来训练飞行员。

在两起空难后试图恢复信誉的波音公司可能因为这一错误让市场对其的担忧加剧。